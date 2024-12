Ofrecen recompensa de $10,000 por el sospechoso de disparar y matar al CEO de UnitedHealthcare

NUEVA YORK -- Las autoridades están buscando al sospechoso de disparar y matar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en el centro de Manhattan el miércoles por la mañana, confirmó la Policía de la Ciudad de Nueva York durante una conferencia de prensa.

Durante la conferencia, en la que participó la comisionada de Policía Jessica Tisch, el jefe de departamento Jeffrey Maddrey y el jefe de detectives Joseph Kenny, se señaló que las autoridades aumentaron la recompensa a $10,000 por información que de con el sospechoso.

Thompson, de 50 años y quien fue nombrado CEO en abril de 2021, estaba afuera del hotel New York Hilton en 1335 Ave of the Americas cuando el sospechoso le disparó alrededor de las 6:46 a.m., dijo la Policía. Según las autoridades, Thompson al parecer era el blanco del tiroteo y el sospechoso estuvo esperándolo por varios minutos antes de que la víctima entrara al hotel.

La víctima fue encontrada inconsciente y sin respuesta, y fue llevado al hospital Mount Sinai West en estado crítico, pero luego murió a causa de sus heridas, según la uniformada. Las autoridades encontraron por lo menos 3 casquillos de 9 mm en el lugar de los hechos y recuperaron un teléfono celular.

El sospechoso habría huido del lugar en una bicicleta hacia Central Park vestido completamente de negro.

La víctima se encontraba en Nueva York debido a que en el hotel se iba a llevar a cabo una conferencia de inversionistas de UnitedHealth Group, que luego fue cancelada debido al ataque.

“Me temo que algunos de ustedes saben que estamos lidiando con una situación médica muy grave con uno de los miembros de nuestro equipo”, dijo el personal de UnitedHealth Group durante el día de los inversores, según una transcripción obtenida por CNBC. “Y como resultado, me temo que vamos a tener que dar por finalizado el evento de hoy, lo cual estoy seguro de que comprenderán”.

“Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare. Brian era un colega y amigo muy respetado por todos los que trabajaron con él. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Nueva York y les pedimos paciencia y comprensión durante este momento difícil. Nuestro más sentido pésame a la familia de Brian y a todos los que estaban cerca de él”, dijo en un comunicado UnitedHealth Group.

Las autoridades piden al público que si tienen información llaman a la policía al 1-888-57-PISTA.