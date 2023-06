Para comparar: así reaccionaron los rivales republicanos de Trump a su acusación

WASHINGTON - Tras conocerse que un jurado acusatorio le impuso este jueves siete cargos a Donald Trump por tener en su poder documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca, abundaron las reacciones ante lo que es la segunda ocasión que se le imponen cargos federales al expresidente.

A continuación, se consignan las reacciones de quienes contienden contra el ex mandatario por la candidatura del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024.

ASA HUTCHINSON

La campaña de Asa for America emitió la siguiente declaración escrita en la que analiza la posición en la que queda no solo el político que ya ocupó la Casa Blanca sino todo el país.

"Con la noticia de que Donald Trump ha sido acusado por segunda vez, nuestro país se encuentra en una posición que debilita nuestra democracia. Las acciones de Donald Trump, desde su deliberado desprecio por la Constitución hasta su falta de respeto por el estado de derecho, no deben definir nuestra nación o el Partido Republicano. Este es un día triste para nuestro país.

"Si bien Trump tiene derecho a la presunción de inocencia, el proceso penal en curso será una gran distracción. Esto reafirma la necesidad de que Donald Trump respete el cargo y termine su campaña", establece la declaración escrita de Hutchinson, el 46° gobernador de Arkansas y actual candidato republicano a la presidencia.

CHRIS CHRISTIE

Fuentes cercanas a Christie dijeron que el exfiscal federal esperará para comentar hasta que pueda revisar el texto de la acusación y hablar sobre los detalles.

TIM SCOTT

El senador Tim Scott habló en defensa de su rival durante breves declaraciones a FOX News, en las que dijo que, aunque aún no habla con Trump, "seguirá orando por nuestra nación" y para que “la justicia prevalezca”.

“Analizamos cada caso basándonos en la evidencia en Estados Unidos”, dijo Scott, el primer candidato republicano de 2024 en responder ante la cámara a esta noticia. “Se presume que toda persona es inocente, no culpable, y lo que hemos visto en los últimos años es el uso de armas del Departamento de Justicia contra el expresidente”.

Aseveró que, de llegar a la Presidencia, promete “purgar todas las injusticias e impurezas en nuestro sistema para que todos los estadounidenses puedan tener la confianza de que serán vistos por la Dama de la Justicia con los ojos vendados”.

VIVEK RAMASWANY

Desde Manchester, New Hampshire, el candidato presidencial emitió por escrito su declaración sobre la segunda acusación a Trump y subrayó que “no podemos tener dos niveles de justicia: uno para Trump sobre la retención de documentos del gobierno, otro para Biden. Uno para Assange, otro para Manning. Uno para BLM/Antifa, otro para manifestantes pacíficos el 6 de enero.

"Nunca pensé que veríamos el día en que el presidente de EEUU designe al Departamento de Justicia para arrestar a su principal rival en medio de una elección. Obama trató vergonzosamente de designar al FBI para infiltrarse en la campaña de Trump de 2016, pero esta vez no dejarán nada al azar. el estado policial federal está arrestando a Trump.

“Esto es una afrenta para todos los ciudadanos: no podemos convertirnos en una república bananera donde el partido en el poder use la fuerza policial para arrestar a sus oponentes políticos. Es hipócrita que el Departamento de Justicia procese selectivamente a Trump pero no a Biden.

“También existen serias dudas legales sobre el poder del presidente para desclasificar documentos y la posible ilegalidad de la sobreclasificación de documentos federales en primer lugar. Eso lo deben decidir los tribunales, pero nosotros, el pueblo decidimos quién gobierna esta nación.

"Sería mucho más fácil para mí ganar esta elección si Trump no estuviera en la carrera, pero defiendo los principios por encima de la política. Me comprometo a indultar a Trump de inmediato el 20 de enero de 2025 y restaurar el estado de derecho en nuestro país".

LARRY MAYOR

"¡Más enjuiciamiento partidista! Hillary viola la Ley de Espionaje, pero patina. Los denunciantes del FBI/DOJ hablan de justicia de dos niveles. Un informante del FBI afirma que Joe y Hunter recibieron $10 millones en sobornos. O. J. Simpson atrapará al asesino o asesinos de Ron y Nicole antes de que termine la investigación de Hunter", escribió el aspirante a la candidatura en un tuit.