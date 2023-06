El solsticio de verano de 2023 comienza esta semana. Esto es lo que debes saber

El verano está casi oficialmente aquí.

El solsticio de verano de junio, que marca el inicio oficial de la temporada y el día más largo del año, tendrá lugar el miércoles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Esto es lo que debe saber:

¿CUÁNDO ES EL PRIMER DÍA DE VERANO?

El solsticio de verano tiene lugar a las 10:58 a.m. ET (9:58 a.m. CT) el miércoles 21 de junio.

En esa fecha, la ciudad de Chicago verá 15 horas, 13 minutos y 41 segundos de luz diurna, y la puesta del sol se producirá justo antes de las 8:30 p.m.

¿QUÉ ES EL SOLSTICIO DE VERANO?

El solsticio de verano es el momento en que el sol alcanza sus puntos más altos y más septentrionales en el cielo, según Farmer's Almanac.

También se conoce como el día con el período más largo de luz solar, o el día más largo del año, para los del hemisferio norte.

Si bien el solsticio no tiene lugar en la misma época todos los años, generalmente cae en cualquier momento entre el 20 y el 22 de junio.

Se considera que es el primer día de verano en términos astronómicos, aunque técnicamente el verano meteorológico comenzaba a principios de mes.

Por el contrario, el solsticio de invierno, que tendrá lugar el 21 de diciembre de este año, marcará el inicio del invierno.

"El arco del Sol ha estado aumentando en el cielo cada día desde el solsticio de invierno, que ocurrió en Chicago el 21 de diciembre de 2022", informa el Planetario Adler de Chicago. "A medida que el arco del Sol aumenta, las horas de luz se hacen más largas. En el solsticio de verano, el arco del Sol deja de aumentar. Después de ese punto, el arco del Sol parecerá más bajo cada día y las horas de luz se acortarán gradualmente. Seguirá aumentando baja cada día hasta el 21 de diciembre, el solsticio de invierno de 2023 en el hemisferio norte".

Se espera que las temperaturas ronden en los altos 90 grados con índices calor de 100 a 105 grados. Un aviso de calor fue emitido por el Servicio Nacional de Meteorología desde el mediodía hasta las 7 p.m. para los condados La Porte en Indiana y Kenosha en Wisconsin.

¿POR QUÉ SE LLAMA SOLSTICIO?

Según Adler, la palabra solsticio "significa que el arco del Sol, o Sol, se detiene en el cielo".

La palabra tiene un origen latino, proveniente de solstitium - sol, que significa sol, y stitium, que significa "quieto o detenido", informa el Almanaque.

SALIDAS Y PUESTAS DE SOL DURANTE EL SOLSTICIO DE VERANO

Si bien el solsticio marca el día con la mayor cantidad de luz solar, no marca la fecha del amanecer más temprano o la puesta del sol más tardía.

En Chicago, el amanecer más temprano, que generalmente tiene lugar antes del solsticio, se vio a principios de junio.

Sin embargo, la última puesta de sol aún está por llegar.

Pero, según el Almanaque, el sol se pondrá más lentamente alrededor del solsticio, lo que significa que "tarda más en ponerse por debajo del horizonte".

QUÉ MAS PUEDES ESPERAR

A medida que llega el solsticio de verano en el hemisferio norte, los científicos de la NASA dicen que comenzará un período ocupado de eventos solares, con eclipses y una serie de otros fenómenos.

No habrá uno, sino dos eclipses solares en los próximos 12 meses, y ambos serán al menos parcialmente visibles desde el Medio Oeste.

El primero tendrá lugar el 14 de octubre de 2023. Si bien se producirá un eclipse total en partes del suroeste de los Estados Unidos, también se verá un eclipse parcial en el medio oeste, con aproximadamente un 50 % de cobertura sobre el oeste de Illinois y un poco menos cobertura en partes del área de Chicago.

El evento principal desde la perspectiva de un eclipse tendrá lugar el 8 de abril del próximo año, con un eclipse solar total visible en una amplia franja del Medio Oeste. Si bien eso no tendrá lugar en Chicago, gran parte de Indiana, incluida Indianápolis, verá el eclipse total, que durará varios minutos durante las horas de la tarde.

Más aquí.

Finalmente, la NASA dice que el sol está alcanzando el pico de un ciclo solar de 11 años, lo que podría causar una variedad de impactos en los próximos meses.

Cada 11 años, el campo magnético del sol cambia. Estos giros pueden causar cambios dramáticos en la actividad en la superficie del sol, con erupciones solares y eyecciones de masa coronal que potencialmente impactan a la Tierra en una variedad de formas.

La aurora boreal puede volverse más pronunciada y visible en nuevos lugares durante esos momentos, y las comunicaciones por radio e incluso las redes eléctricas pueden verse afectadas en la Tierra.