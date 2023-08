Pareja estadounidense nacida el mismo día tiene gemelos en su cumpleaños

Una pareja de Ohio que cumple años el mismo compartirá su celebración anual con dos personas más a partir de ahora.

José Ervin Jr. y su prometida, Scierra Blair, celebraron su cumpleaños el 18 de agosto dando la bienvenida a los gemelos recién nacidos José Ervin III y su hermana un poco menor A-ria, según la Clínica Cleveland.

Para su familia, ese día de cada año ahora incluirá una gran cantidad de pasteles, regalos e interpretaciones de canciones de cumpleaños.

"Podemos hacer una gran celebración, hacerlo todo al mismo tiempo, y eso sería hermoso", dijo Ervin a People.

La fecha prevista de parto de Blair no era hasta finales de mes, pero su médico le dijo el 17 de agosto que necesitaba ir al hospital para una cesárea porque uno de los bebés estaba en posición de nalgas, según People.

Después de llegar al hospital alrededor de las 4:30 p.m., y asegurarse de que no había más riesgos, Ervin le preguntó a la futura madre de sus hijos si podía esperar hasta pasada la medianoche para que los cuatro miembros de la familia hubieran nacido el mismo día, por People.

"Como ella gozaba de buena salud y no estaba estresada, y los niños gozaban de buena salud y no estaban estresados, pensé: '¿Por qué no esperar?'", dijo Ervin a People.

José nació a las 12:35 a.m. y A-ria lo siguió un minuto después, y cada uno pesó poco más de cinco libras. Eso hizo que el cumpleaños número 32 de su madre y el cumpleaños número 31 de su padre fueran muy memorables.

"El mejor regalo de cumpleaños de todos los tiempos", dijo Ervin.

