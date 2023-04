Denuncian misteriosa desaparición de niños tras “revelación” de líder polígamo

Un grupo de madres que abandonaron una secta fundamentalista polígama en Utah denunció públicamente la desaparición de varios de sus hijos en los últimos meses, tras la divulgación de un mensaje del líder polígamo Warren Jeffs, quien desde al prisión hizo un llamado a los jóvenes para que regresen a la fe y vuelvan a ser “puros”.

Según reporta el diario The Salt Lake Tribune en su edición web, una de las madres, Elizabeth Roundy, dijo que “ellos no están seguros. Fueron llevados, obligados, secuestrados o les dijeron que se escapen de nosotras. Y la policía no está haciendo nada por ayudarnos”.

Las madres son exintegrantes de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Últimos Días, una rama polígama extremista que se desprendió de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días que en sus inicios practicaba la poligamia pero luego la prohibió.

Según denunciaron las madres, en los últimos meses han desaparecido tres nińos que nunca volvieron de un partido de baloncesto, otro niño que dejó su cinta de medir preferida, una niña que estaba usando el primer vestido que ella misma cosió y un niño de 12 años que estaba a punto de celebrar su cumpleaños.

Todos desaparecieron de manera misteriosa y las madres apuntan a la revelación que compartió Warren Jeffs desde la prisión en Texas donde cumple cadena perpetua por abusar sexualmente de las niñas con quien estaba casado.

Una madre dijo que el hermano de Jeffs, Helaman Jeffs, fue quien transmitió el mensaje de su hermano y quien tomó las riendas de la comunidad polígama llamada Short Creek, ubicada en la frontera entre Utah y Arizona.

Según la madre denunciante, en el mensaje difundido por Helaman Jeffs, los niños “debían morir pronto” ya que el fin del mundo es inminente y si mueren, “se ganan la salvación”.

Las madres salieron en público a denunciar la desaparición de sus hijos apoyadas por Holding Out Help, una organización sin fines de lucro que asiste a personas que dejan la práctica de la poligamia. Algunas llevaban sus diarios de cuando eran miembros de la comunidad polígama, detallando los abusos que sufrieron.

Muchos de los niños desaparecidos tienen al menos un padre o una madre que han dejado la secta, según el diario The Salt Lake Tribune.

Roger Hoole, un abogado que representa a algunas de las madres dijo que tiene conocimiento de al menos ocho niños cuyas desapariciones están vinculadas con la revelación de Warren Jeffs, transmitida por su hermano.

Un miembro de la fe, Hebr Jeffs, pariente del líder polígamo preso, fue arrestado en Dakota del Norte por supuestamente secuestrar una sobrina.

Lorraine Jessop, una de las madres que tiene tres hijos desaparecidos, dejó la comunidad polígama en el 2020. Dijo que sus tres hijos fueron persuadidos para abandonar a su madre por sus hermanos mayores, quienes aún son miembros de la comunidad polígama.

Recordó que en la mañana del 5 de febrero pasado, en que sus tres hijos desaparecieron, se despertó por lo fría que estaba la casa. Y luego descubrió que la puerta estaba abierta y los niños ya no estaban.