“Literalmente cualquier otro” es un residente de Texas que podría postularse para ser presidente de EEUU

Si bien encuestas recientes han demostrado que algunos votantes no están muy entusiasmados con la lista actual de candidatos presidenciales, un hombre del norte de Texas decidió tomar el control de la carrera en sus propias manos.

Un maestro de escuela del norte de Texas y veterano del ejército de los EEUU, cambió legalmente su nombre a Literally Anybody Else (Literalmente cualquier otro) y anunció que se postula para presidente.

El ahora señor Else, anteriormente conocido como Dustin Ebey, dijo que está profundamente descontento con los candidatos presidenciales de 2024, Joe Biden y Donald Trump, por lo que cambió legalmente su nombre en enero para dejar claro su punto.

"La gente está harta", dijo Else al The Dallas Morning News. “Se supone que el gobierno está hecho por el pueblo y para el pueblo, pero eso no es lo que tenemos aquí. "Tenemos un multimillonario y un político de carrera".

Else, quien vive en North Richland Hills (en la zona metropolitana de Dallas/Fort Worth, enseña matemáticas en séptimo grado y sabe que enfrenta probabilidades casi imposibles de entrar en la boleta electoral.

Necesita una cierta cantidad de firmas de votantes no primarios antes del 13 de mayo para siquiera conseguir que su peculiar nombre aparezca en la boleta. En Texas, un candidato independiente necesita 113,151 firmas de votantes registrados que no votaron en las primarias presidenciales de ninguno de los partidos, según la ley estatal.

Por eso, Else está animando a los votantes a escribir en Literally Anybody Else.

Else hizo campaña antes de un partido del equipo de hockey Dallas Stars y está considerando organizar un evento de campaña este mes. Aparte de eso, confía en la promoción "de boca en boca".

Según The Dallas Morning News, Else espera contratar pronto a un asistente para ayudar a atender las llamadas de los medios y seguidores.

"Literalmente, cualquier otra persona no es una persona", escribió Else en su sitio web:

"Durante demasiado tiempo los estadounidenses han sido víctimas de que sus partidos políticos antepongan la lealtad partidista a la gobernanza. Enviemos juntos el mensaje a Washington y digamos: "Representarás al pueblo o serás reemplazado". Estados Unidos no debería elegir entre el “Rey de la Deuda” (su autodeclaración) y una persona de 81 años. Literalmente, Cualquiera Más no es sólo una persona, es un grito de guerra".

