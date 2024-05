“Esto significa guerra”: rompe el silencio la escritora acusada de matar a su esposo con fentanilo

Kouri Richins, la madre de Utah acusada de añadir una dosis mortal de fentanilo a una bebida de su esposo, hizo sus primeros comentarios desde que fue arrestada el año pasado.

En una serie de declaraciones desde la prisión, criticó a los fiscales, afirmó su inocencia y describió la reciente agitación en el caso como "forzada".

Richins, de 34 años y madre de tres hijos, quien escribió un libro infantil sobre el duelo tras la muerte de su esposo, hizo los comentarios grabados a un portavoz que proporcionó el audio exclusivamente a "Dateline" esta semana.

La mujer ha estado detenida en la cárcel del condado de Summit, al este de Salt Lake City, desde que un juez le negó la libertad bajo fianza el año pasado.

"He estado en silencio durante un año, encerrada lejos de mis hijos, mi familia, mi vida, viviendo con los medios diciéndole al mundo quién creen que soy, qué creen que he hecho o cómo creen que he vivido", dijo en un comunicado. "Y es hora de empezar a hablar", sentenció.

"Le quitaste a una madre inocente a sus bebés. Y esto significa guerra", añadió.

Los comentarios se produjeron después de que un juez accediera a la solicitud de sus abogados de retirarse de su defensa contra los cargos de asesinato agravado y otros delitos por la muerte de su marido, Eric Richins, de 39 años, el 4 de marzo de 2022.

La abogada principal de Richins, Skye Lazaro, atribuyó la solicitud de retiro de su equipo a una "situación irreconciliable e irrenunciable", según un expediente del caso.

En una de sus declaraciones, Richins dijo la semana pasada que sentía "gran devastación" y agregó: "Mi equipo de defensa se ha visto obligado a retirarse de mi caso. Representada o no, todos sabemos y debemos entender que no hay mucho que puedo decir. Pero lo que diré es que esta retirada no fue mi elección. Y no fue una elección personal de ningún abogado de mi equipo defensor".

Lazaro no quiso comentar a "Dateline" sobre su retiro del caso.

La solicitud de retiro se presentó el día en que los abogados de Richins pidieron a un juez que descalificara a los fiscales por lo que describieron en un expediente como "violaciones graves" que comprometieron su defensa y violaron el derecho constitucional de la mujer a una representación legal efectiva.

De mayo a diciembre del año pasado, según el documento, las autoridades grabaron llamadas en prisión entre Richins y sus abogados sin su consentimiento. Los fiscales habían escuchado algunas de las conversaciones, se alega en el expediente.

Según correos electrónicos incluidos en el expediente, cuando uno de los abogados defensores descubrió la práctica y preguntó a los fiscales si estaban al tanto de ella, la principal fiscal electa del condado de Summit, Margaret Olson, respondió: "¡NO!".

Minutos más tarde, el fiscal principal Brad Bloodworth escribió que debido a que uno de los defensores se había negado a usar una aplicación telefónica que protege las llamadas entre abogado y cliente, estas habían sido grabadas y que el letrado estaba "muy consciente de esto".

Bloodworth añadió que los fiscales no habían escuchado ninguna de las llamadas. Cuando el equipo de la defensa continuó expresando preocupación, Bloodworth respondió que al no usar la aplicación, el abogado aparentemente había dado su consentimiento a la práctica de grabar las llamadas. Agregó que la defensa lo había "ratificado" porque había estado sucediendo durante seis meses.

Los fiscales habían proporcionado a los abogados las llamadas grabadas hasta el momento del descubrimiento durante ese periodo, dijo Bloodworth en el correo electrónico.

En una de sus declaraciones, Richins acusó a los fiscales de hacer "todo lo que pueden para prolongar este proceso y ocultar su corrupción. No seguiré jugando con el comportamiento inconstitucional de la fiscalía".

"Aunque estoy extremadamente decepcionada por el estado en el que nos encontramos ahora con este caso, estoy ansiosa. Estoy ansiosa por demostrar mi inocencia. Estoy ansiosa por llegar a juicio", dijo en el comunicado.

En un correo electrónico en nombre de la oficina de Bloodworth, Olson expresó que desde que se presentaron los cargos contra Richins, habían "aplazado y acomodado" las preferencias y solicitudes de programación de la acusada.

En un comunicado emitido el miércoles por la noche, la oficina de Olson indicó que la moción de la defensa para descalificar a los fiscales era "materialmente inexacta" y había sido "presentada de mala fe".

El comunicado indica que la oficina del fiscal del condado planeaba presentar una respuesta a las acusaciones antes del 31 de mayo y abordar la moción "en los momentos apropiados y en los foros apropiados".

Los fiscales han alegado que Richins estaba muy endeudada y había obtenido de manera fraudulenta una póliza de seguro de vida de casi $2 millones para su esposo, antes de que ella le entregara un cóctel que, según las autoridades, tenía una dosis letal de fentanilo.

Los fiscales acusaron a Richins este año de un cargo adicional de tentativa de asesinato, alegando que en el Día de San Valentín puso la droga en un sándwich de su marido, en un intento separado de matarlo. También fue acusada de falsificación y fraude de hipotecas y seguros.

Richins no ha hecho una declaración de culpabilidad. Ella y su familia han mantenido su inocencia.

Un año después de la muerte de Eric Richins, Kouri Richins publicó "Are You With Me?", un libro infantil que buscaba consolar a los niños que habían perdido a sus seres queridos. Dedicó el libro a su "increíble" marido.

Esta historia se publicó originalmente en NBC News.