Increíble: una sola persona ganó un BMW y otros premios de lujo gracias a un comercial del Super Bowl

Viste la actuación de Usher en el medio tiempo y viste el partido entero desde el principio hasta el final, pero ¿no viste el anuncio del Super Bowl 2024 que ofrecía a un afortunado espectador premios de lujo, como $50,000 para el pago inicial de una casa, un BMW i5 eléctrico último modelo y una piedra preciosa de diamante?

No fue en el anuncio de Michael Cera para CeraVe, ni la nueva banda de "DunKing", liderada por Ben Affleck. En cambio, uno de los anuncios que más dio que hablar fue el de DoorDash.

"El anuncio de DoorDash, realizado por Wieden+Kennedy Portland y emitido en el cuarto tiempo, presentaba al principio el código como algo bastante sencillo: DoorDash-all-the-ads-2024-promocode", decía un artículo de AdAge sobre el anuncio. "Pero la cosa no acabó ahí".

El anuncio mostraba todas las palabras del larguísimo código promocional, docenas y docenas de ellas, que los espectadores podían introducir en línea en un sitio web específico de DoorDash para tener la oportunidad de ganar un premio enorme de los anunciantes del Super Bowl, que incluía desde un viaje con todos los gastos pagados a cualquier parte del mundo hasta más de 700 paquetes de Reese's Big Caramel Cup.

Según AdAge, DoorDash formó docenas de colaboraciones para crear el sorteo, y los anunciantes estuvieron de acuerdo.

"No obtuvimos ningún no", dijo el director de marketing de DoorDash, Kofi Amoo-Gottfried, a AdAge en una entrevista. "Todas las marcas con las que hablamos pensaron que era divertido".

En un tweet, DoorDash dijo que el ganador será contactado el lunes.

A pesar de la popularidad del anuncio en las redes sociales, no entró en la lista de los "mejores anuncios" del Super Bowl 2024.

En un comunicado, The Kellogg School Super Bowl Advertising Review afirmó que el mejor anuncio del gran partido fue uno de Google Pixel. El anuncio seguía a un hombre ciego mientras utilizaba "Guided Frame" -la función de accesibilidad de Google para la cámara Pixel impulsada por la Inteligencia Artificial que utiliza una combinación de pistas de audio, animaciones de alto contraste y vibraciones táctiles- para tomar fotos de las personas y los lugares de su vida.

"Google Pixel ha descubierto claramente la fórmula del éxito para hacer comerciales en el Super Bowl", dijo en un comunicado Derek Rucker, profesor de estudios empresariales en marketing Sandy & Morton Goldman y codirector de la Ad Review de la escuela. "Una vez más, la compañía fue capaz de demostrar una nueva tecnología que mejora la experiencia del usuario, al tiempo que conecta con los espectadores de una manera inesperada y emocional."

Otros anuncios que obtuvieron una puntuación alta en la evaluación de Kellog fueron Dove, el anuncio de Michael Cera de CeraVe, Mountain Dew, Doritos y Dunkin' Donuts. Los anuncios que obtuvieron menos puntos, según la revisión, fueron los de Temu, Squarespace, Homes.com y "He Gets Us".

Los Kansas City Chiefs vencen a los San Francisco 49ers en el Super Bowl 58 tras ir a la segunda prórroga de la historia en un Super Bowl.