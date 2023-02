Impactante video: mujer de Alaska es golpeada en la cabeza por alce mientras caminaba a su perro

Una mujer de Alaska estaba paseando a su perro cuando un alce la atacó por detrás y le dio una patada en la cabeza.

El impactante encuentro fue grabado por la cámara de un transeúnte que pasaba por allí.

Tracy Hansen sacó a su perro, Gunner, a dar uno de sus tres paseos diarios el pasado jueves cuando sintió que algo le golpeaba la cabeza y se tiró al suelo, según informa KTUU, filial de la NBC.

"Pensé que alguien no había prestado atención y me había golpeado con una bicicleta o algo así", dijo Hansen a la emisora. "Me había llevado las manos a la cabeza y pensé: 'Estoy sangrando'".

Cuando Hansen se incorporó, se dio cuenta de que era un alce el que la había golpeado, posiblemente el mismo alce con el que se había cruzado antes en su paseo.

"Sabiendo que el alce había estado en algún lugar detrás de mí y ahora, aquí este alce está delante de mí, y yo soy como, '¿era ese el alce?" dijo Hansen.

Kate Timmons, también de Anchorage, conducía con su familia cuando vio al alce embistiendo a Hansen en la acera.

"Oh Dios, chicos, este alce está persiguiendo a esta persona", se oye decir a Timmons en el vídeo antes de gritar a Hansen: "¡Cuidado!".

Timmons dijo que su marido se detuvo y se apresuraron a ayudar a Hansen, que estaba sangrando y necesitaba atención médica.

Hansen le dijo a KTUU que recibió grapas en la cabeza y todavía se estaba recuperando de los moretones, pero ha vuelto a sus paseos diarios con Gunner.