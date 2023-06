Hunter Biden se declararía culpable de dos delitos federales relacionados con impuestos

WASHINGTON — El Departamento de Justicia acusó este martes a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, de no pagar impuestos federales y de posesión ilegal de armas y ha alcanzado un acuerdo con dicha oficina del gobierno, según una carta presentada ante una corte de distrito en Delaware.

De acuerdo a reportes de NBC, se espera que el hijo del presidente se declare culpable de dos delitos menores de impuestos federales por los años 2017 y 2018.

Según documentos judiciales de esos años, Biden no pagó impuestos sobre la renta en exceso de $100,000 sobre ingresos superiores a $1,500,000 en cada año.

Hunter Biden no ha sido acusado de no presentar sus declaraciones, como informaron algunos medios. De hecho, presentó declaraciones de impuestos oportunas para esos años. Pero acepta declararse culpable por el hecho de que no pagó lo suficiente en ambos años, más de $100,000 en 2017 y 2018.

El fiscal federal designado por Trump para Delaware llegó a un acuerdo de culpabilidad con Hunter Biden. Como parte del acuerdo hecho público este martes, Hunter Biden se declarará culpable de los cargos menores en temas de impuestos.

Es un poco inusual resolver un caso penal federal al mismo tiempo que se presentan los cargos en el tribunal, aunque no es del todo inaudito.

El hijo del presidente también enfrenta un cargo separado de posesión de armas que probablemente será desestimado si cumple con ciertas condiciones, según los documentos judiciales presentados este martes.

Dos fuentes familiarizadas le dijeron a NBC News que el acuerdo incluye una disposición en la que el Fiscal de Estados Unidos acordó recomendar la libertad condicional para Biden por sus violaciones fiscales. Los expertos legales también dijeron que los cargos de impuestos y armas probablemente no resulten en ningún tiempo en la cárcel para el hijo del presidente Joe Biden.

La decisión del fiscal federal David Weiss, quien fue nominado por el presidente Trump en 2018, indicó el final de la amplia investigación de cinco años realizada por los fiscales federales, los agentes del FBI y los funcionarios del IRS sobre la conducta de Hunter Biden. El gobierno Biden ha mantenido a Weiss en su lugar para evitar que un fiscal federal designado por el presidente supervise el caso penal de su hijo.

Chris Clark, abogado de Hunter Biden, dijo a NBC News en un comunicado: “Con el anuncio de dos acuerdos entre mi cliente, Hunter Biden, y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, tengo entendido que la investigación de cinco años en Hunter se resuelve.

