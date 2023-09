“No era mi día de morir”: bodeguera forcejea con ladrón que le apuntaba con un arma de fuego

Una bodeguera dominicana de Filadelfia batalló contra un atacante armado, quien ingresó en el mostrador de su lugar de trabajo en un afán por robar, pero ella logró sacárselo de encima tras un fuerte forcejeo.

El hecho tuvo lugar el pasado 14 de septiembre justo a las 8:36 a.m. en la cuadra 800 de North 50th Street en el negocio E&Y Deli Grocery.

“A esa hora lo que viene son muchachitos para comprar cosas y llevárselas para la escuela”, relató de primera instancia Dianelfa Rodríguez, de 45 años, quien lleva en la ciudad del "Amor Fraternal" un año en busca “del sueño americano de quien quiere echar hacia delante a su familia”.

La mujer relató que escuchó entrar a la tienda al sospechoso, pero no se percató de qué estaba haciendo hasta que se hizo paso hacia la parte cubierta del mostrador y le apuntó con el arma justo en la cara.

“Veo a esa persona que entra y se me sube encima con el arma. Yo lo único que puede fue reaccionar, porque si me iba a dar un tiro, que no me diera a matar”, agregó la víctima, quien es el soporte económico de su madre y sus hijas.

Ella le atribuyó la huida del sospechoso a que siempre tiene meditaciones religiosas en el altoparlante de la tienda.

“Siempre mi pensar es trabajar, darle un buen ejemplo a mi familia y estar en lo correcto para que ni a mi madre ni a mis hijas les falte nada”, apuntó. "Gracias a Dios no era mi día de morir".

Rodríguez dijo que tuvo que ser llevada al hospital por los golpes que sostuvo en el ataque y que al momento no sintió miedo, porque estaba intentando sobrevivir al suceso, pero que después, cuando estuvo más calmada y vio los videos de vigilancia, pudo entender que el forcejeo que sostuvo con el atacante le salvó la vida.

Según al Policía, el individuo no se llevó con el botín que probablemente esperaba antes de huir. Ahora dieron a conocer las imágenes del atraco para dar con pistas que lleven a su captura.

Fue descrito como un hombre enmascarado, del que ni la misma Dianelfa puede dar detalles. “Yo me enfoqué en el arma, en que no me pegara un tiro”.

Todo el que tenga detalles adicionales de lo ocurrido o reconozca al presunto implicado puede dar parte a las autoridades.