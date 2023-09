“Se ciegan porque no quieren cambiar de pareja”: familia de mujer asesinada en Puerto Rico

Una mujer puertorriqueña, residente de Boston, perdió la vida en su isla a manos de quien era su pareja de apenas tres meses.

Las autoridades dicen que después de cometer el acto, el hombre se quitó la vida.

Los familiares de la víctima, identificada como Zuleyka Santiago, dicen que la relación fue tan breve que su hermano ni siquiera tuvo tiempo de conocer personalmente al agresor.

Sin embargo, él dice que algo le incomodaba sobre la nueva pareja de Zuleyka, lamentablemente, no tuvo tiempo de advertírselo.

"Me rozaba como que bien mal, soy yo siempre, solo había dicho quería conocerlo así de frente, de frente porque yo sólo quería decirle a ella", dijo Alberto Manuel Santiago sobre Benny Nieves Cabrera, quien era pareja de su hermana.

La mujer fue asesinada el jueves en la madrugada presuntamente a manos de Nieves Cabrera, frente a una gasolinera de Dorado, en Puerto Rico, quien luego se quitó la vida después del hecho.

La pareja tenía aproximadamente tres meses juntos, y en ese breve lapso, no hubo indicios de violencia hasta el miércoles en la tarde.

La víctima hablaba por teléfono con su hija, cuando fue baleada.

"No hasta anoche, hasta anoche que llamó mi sobrina y en la voz se le escuchaba que no estaba feliz, que ella lo que quería era arrancar de allí y cuando logró irse la cogió con sus maletas allí mismo y le pegó dos tiros y ¿bien? cobardemente se pegó uno", dijo Santiago.

Zuleyka llevaba 15 años establecida en Boston, tenía dos hijos adultos y, de acuerdo con su hermano, se dedicaba a la enfermería pediátrica.

Hoy, la familia trata de hacerle frente a una pérdida, que dejará un inmenso hueco en sus vidas.

"No era mi hermana nada más. Ella era como mi mamá porque nos criamos juntos, estuvimos en la misma casa, ella me enseñó amarrarme los zapatos, siempre me buscaba, siempre estuve ahí para ella", dice Santiago.

Zuleyka tenía planeado regresar a Boston este sábado. Ahora, es su hija quien irá a Puerto Rico el viernes para realizar los trámites correspondientes debido a esta situación.

La hija de Zuleyka fue la última en hablar con ella antes de que le quitaran la vida.

Su familia dice que ella estaba en la isla para cumplir con varios compromisos personales.

"Él no dio ningún indicio, al contrario, yo lo veía tan calmado, tan tranquilo. Nunca pensé que fuera a pasar una cosa como esta o que él fuera a actuar de esa manera", dijo María Ortiz, madre de la víctima.

María Lebron, tía de la víctima dice que "él era un muchacho bueno, que decisión han tomado, no me lo explico, si tuviera una explicación te la daba".

Ante la tragedia, la madre de Zuleyka desea enviar un mensaje para que otras mujeres no sean víctimas de la violencia doméstica.

"La reacción de él me da a entender a mí que estaba pasando ya algo y ella no dijo nada y a veces se ciegan porque lo que quieren es progresar y no quieren estar cambiando de pareja o etcétera. Sea el motivo que sea, si es una persona abusiva y no respeta, que dejen, que terminen esa relación", dijo María Ortiz.

Según allegados a la familia, el plan es realizar un ceremonia fúnebre en Puerto Rico, cremarla y después esparcir sus cenizas en el mar, lo cual siempre fue su última voluntad.