“Es imposible vivir así”: padre hispano detalla cómo fue secuestrado su hijo en Israel

Un padre hispano vive la peor pesadilla al saber que su hijo fue secuestrado desde la base militar israelí en que estaba por militantes del grupo Hamas.

Alex Sherman es un padre de familia con nacionalidad israelí y también Argentina y denuncia el sufrimiento que pasa su familia al saber que su hijo está ahora en poder de los extremistas.

“No sé lo que va a pasar, lo que le están haciendo. Es imposible vivir así”, dijo Alex Sherman.

Ron Sherman, de 19 años, quien hace en el servicio militar obligatorio en Israel, fue secuestrado el sábado junto a otros tres soldados de una base del ejército.

“Ya son cuatro días que ni vivimos, no dormimos, no comemos, no sabemos qué hacer con nosotros”, dijo Sherman.

Justo cuando los terroristas irrumpieron en la base, Ron pudo hablar por teléfono con su familia.

"Nos estaba contando exactamente lo que pasa, como escucha los bombardeos y los tiros y de repente empiezan hablar en árabe, y nos dice que ya están los terroristas en la base al lado de la puerta, entonces desconectó el teléfono, empezó con el WhatsApp, a decirnos que ya están a lado de la puerta, y no puede seguir más hablando, que nos quiere mucho, y se despidió”, contó el padre de Ron.

Desde los ataques del pasado fin de semana, los que residen dentro y fuera de Israel viven sumidos en un profundo dolor y desamparo.

“Nunca, desde el holocausto de Israel había pasado algo así, más de 1,200 personas masacradas en un solo día, estamos todavía en estado de shock, todo el país”, señaló Sherman.

Este padre espera que los gobiernos de Argentina e Israel negocien pronto la liberación. Hay aproximadamente 150 rehenes de Hamas, entre ellos su hijo.



"Todo el mundo se está dando cuenta quién es el Hamas, que no les importa ni siquiera su gente, no les importa la vida humana”, agregó.

La familia Sherman tiene constancia de que su hijo está vivo gracias a un video que está circulando del ataque a la base militar. Ahora su mayor deseo es que regrese para volver a abrazarlo.

"Ron es un chico inteligente, lindo, bueno. Espero que vuelva a casa", dijo Sherman.

El padre de Ron dijo que su hijo padece de asma y busca la ayuda de Cruz Roja para que le envíen medicamentos.