ERCOT renueva llamado a conservar energía el martes tras récord de demanda invernal este lunes

ERCOT ha renovado nuevamente un llamado a los residentes de Texas para que reduzcan su uso de electricidad, si es seguro hacerlo, debido a las temperaturas gélidas, la alta demanda y las bajas reservas, pidiendo conservación para el martes por la mañana.

El lunes por la mañana, aproximadamente dos horas después de que expirara su último llamado de conservación, ERCOT dijo que los tejanos deberán reducir su uso de energía el martes entre las 6 a.m. y las 9 a.m.

ERCOT emitió su primera solicitud de conservación el domingo para la madrugada del lunes 15 de enero, desde las 6 a.m. hasta las 10 a.m.

Desde las 9 a.m. hasta las 10 a.m. del lunes, se estableció un nuevo récord no oficial de demanda invernal con 75,559 MW. Durante la siguiente hora, de 10 a 11 a.m., ese récord se superó con 75,988 MW de demanda.

Aunque se estableció un nuevo récord de uso durante la ventana de conservación, ERCOT dijo que evitaron operaciones de emergencia gracias a los esfuerzos de conservación de los residentes y empresas de Texas, combinados con herramientas adicionales.

La solicitud de conservación para el lunes y el martes se debió a las gélidas temperaturas provocadas por un frío ártico que redujo las temperaturas a alrededor de 11 grados durante la noche, una muy alta demanda de electricidad y vientos inusualmente bajos.

Durante el período de conservación, ERCOT también pidió a todas las agencias gubernamentales (incluidas las oficinas de la ciudad y el condado) que implementaran todos los programas para reducir el uso de energía en sus instalaciones.

ERCOT espera condiciones similares el miércoles 17 de enero y dijo que continuará monitoreando de cerca las condiciones y mantendrá informado al público a través de sus canales de comunicación.

La agencia también dijo que la solicitud de conservación no indicaba que se estuvieran experimentando condiciones de emergencia. Si alguien está experimentando una interrupción actualmente, ERCOT dijo que es local y no está relacionada con confianza general de la red.

¿Por qué la solicitud de reducir el uso?

El tiempo. La mayor parte de Texas está experimentando temperaturas extremadamente frías durante un período prolongado.

La mayor parte de Texas está experimentando temperaturas extremadamente frías durante un período prolongado. Demanda. Texas está experimentando una demanda récord debido al clima frío.

Texas está experimentando una demanda récord debido al clima frío. Energía solar . La generación solar no está disponible en las primeras horas de la mañana, que es el momento de mayor demanda durante el invierno, y aumenta lentamente a medida que sale el Sol.

. La generación solar no está disponible en las primeras horas de la mañana, que es el momento de mayor demanda durante el invierno, y aumenta lentamente a medida que sale el Sol. Viento. Se pronostica que la generación eólica será menor de la esperada en esta estación durante las primeras horas de la mañana.

Demanda máxima

En 2023, la demanda máxima de enero alcanzó los 65,632 MW, y el récord histórico actual de demanda máxima de 85,508 MW se estableció el 10 de agosto de 2023.

El récord histórico de demanda máxima de invierno de 74,525 MW se estableció el 23 de diciembre de 2022, en entre las 7 y las 8 a.m. durante la tormenta invernal Elliott.

Asistencia al consumidor

Esta es la línea directa de la Comisión de Servicios Públicos de Texas: 1-888-782-8477

