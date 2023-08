Hallan 30 autos sumergidos en un lago de Florida tras pista de investigador privado

MIAMI, Florida - Más de 30 vehículos fueron localizados en un lago en el área de Doral durante un operativo especial de la Unidad de Buzos de la Oficina de Patrullas Especiales del Departamento de Policía de Miami-Dade.

La unidad de buzos comenzó la recuperación de vehículos desde las 9:30 a.m. del martes en una zona cercana al 9064 Terrace y la 13 del noroeste, luego de la advertencia de un investigador privado que "estaba investigando el caso de una pareja desaparecida y que supuestamente la información que él tenía, lo llevó a este lago", dijo Alvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami-Dade.

El operativo podría demorar varios días, pues los buzos de Miami-Dade aún no han llegado a las zonas más profundas.

El Equipo de Recuperación Submarina lleva a cabo inmersiones en todas las vías navegables interiores y costeras del condado Miami-Dade con el fin de realizar búsquedas de pruebas, inmersiones de seguridad portuaria y recuperar vehículos y personas fallecidas.

La policía dice que en estos autos podrían estar las pistas o las soluciones para casos no resueltos.

Mientras sacan los autos del agua, los detectives localizan el llamado número de identificación vehicular - el VIN - para conocer su historial.

“Vamos a decir que no encontramos un cadáver dentro del vehículo, pero eso no quiere decir que cuando chequeemos el VIN, no esté relacionado con un caso de homicidio", advierte Zabaleta, vocero de la policía de Miami-Dade.

Es así que “podremos identificar estos autos, quién los compró y dónde”, advierte Edwin López, director de la policía de Doral.

Fue así como determinaron que el primer vehículo recuperado era un Acura de 1999 que fue reportado como robado en 2002. Por ahora, todos los autos son antiguos, fabricados en 1980 y 190.

El equipo forma parte de la Sección de Patrulla Especializada y Eventos, compuesta por la Unidad de Aviación, la Unidad de Eventos Especiales, la Unidad de Patrulla Marina y el Equipo de Recuperación Submarina, junto con la Unidad Motorizada y el Escuadrón de Pruebas de Alcohol en el Aliento y Aplicación de la Ley a Conductores Impedidos.

La Oficina de Patrullas Especiales aumenta las funciones policiales tradicionales y presta apoyo a los departamentos y a los organismos policiales locales, estatales y federales.