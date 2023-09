El líder de los Proud Boys, Enrique Tarrío, podría ser sentenciado este martes

La investigación criminal sobre los sucesos del seis de enero, pudiera formalizar este martes la sanción más seria entre todos los acusados. Enrique Tarrío, expresidente de los Proud Boys, enfrenta hasta 33 años de cárcel, este martes un juez en Washington anunciará la sentencia.

La audiencia de sentencia de Tarrío se había previsto para el pasado miércoles pero la sesión fue reprogramada para este martes, por un inconveniente de enfermedad del juez del caso. El jurado encontró al cubanoamericano culpable y aún si el juez es benevolente, el ex líder de los Proud Boys pudiera pasar hasta dos décadas en la cárcel.

Su juicio duró cuatro meses y abundaron los momentos tensos entre la defensa y la fiscalía debido a que Tarrío era un objetivo de alto perfil para el Departamento de Justicia que buscaba probar varios cargos, entre ellos el de conspiración sediciosa, por lo que aseguran fue su rol como presidente de los Proud Boys en la insurrección del Capitolio, del 6 de enero de 2021.

En 2022, antes de enfrentar esos cargos y en declaraciones a nuestro canal Telemundo 51, Tarrío negaba haber tenido responsabilidad en los violentos hechos del 6 de enero.

En ese entonces contaba: “Fuimos a Washington, D.C. con la intención de sentarnos allí y apoyar al presidente. Eso es todo y después tomarnos unas cervezas pero creo que la mentalidad de turba -no sólo entre los Proud Boys- tomó control de todos”.

Un mes después, Tarrío era arrestado en su casa en Miami.

El 4 de mayo de 2023, un jurado en la corte federal de Washington, D.C. lo encontraba culpable de 6 cargos, entre ellos: conspiración sediciosa y conspiración para obstruir un procedimiento oficial.

Ese día, Merrick Garland, el fiscal general de EEUU declaró: “la evidencia presentada en el juicio, detalla la magnitud de la violencia en el Capitolio el 6 de enero y el rol central de estos acusados en ejecutar los hechos ilegales ese día”.

Enrique Tarrío, ex-líder del grupo nombrado Proud Boys, se declaró no culpable de los múltiples cargos que enfrenta relacionados al asalto al Capitolio en enero del año pasado.

Durante el juicio, los fiscales se refirieron a Tarrío y los otros acusados como “soldados de infantería de la derecha”, lograron probar a un jurado de 16 personas su argumento principal: que aunque el líder de los Proud Boys estaba fuera de Washington, mantuvo comunicación con otros líderes y coordinó los hechos del 6 de enero.

En el proceso judicial, otros cuatro jefes de la organización fueron hallados culpables de múltiples cargos, pero ellos ya fueron sentenciados la semana pasada a 10, 15, 17 y 18 en prisión. Todos recibieron al menos la mitad de los años solicitados por la fiscalía.

Esta vez será el mismo juez -Timothy Kelly- designado durante el gobierno de Donald Trump, quien sentencie este martes a Enrique Tarrío.

A lo largo del caso, su defensa trató de mantener el argumento de que “Tarrío no estuvo en Washington; que no hubo conspiración y que no participó en el asalto”, según Sabino Jauregui, abogado de Tarrío.

En agosto emplearon el mismo argumento en un memorando a la corte, gestionando una reducción de sentencia, en ese entonces escribieron: “hay cero evidencia que sugiera que Tarrío ordenó a algún participante asaltar el Capitolio antes o durante este hecho … participar en un plan para una protesta de los Proud Boys el 6 de enero, no es lo mismo que indicar a otros asaltar el Capitolio”.