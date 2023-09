¿Qué pasó con Dulce María? Marcan 4 años desde que la niña hispana desapareció mientras comía helado

QUE DEBES SABER El sábado se cumplirá el cuarto aniversario de la desaparición de Dulce María Alavez, la niña que desapareció mientras jugaba en el parque de Bridgeton, en Nueva Jersey, con su hermano de tres años mientras su madre observaba desde un auto.

La madre de Dulce María, Noema Alavez Pérez, quien tenía 19 años al momento de la desaparición de su hija, le dijo previamente a nuestra estación hermana de Filadelfia, NBC10, en 2021 que tanto Dulce María como su hermano menor tenían helados en la manos mientras corrían hacia el parque, pero 10 minutos después, Dulce María desapareció.

Las autoridades también han publicado una foto de "progresión de edad" de cómo se vería Dulce María hoy con la esperanza de que la imagen actualizada pueda ayudar a localizarla.

NUEVA JERSEY -- El 16 de septiembre de 2019 parecía ser un día como cualquier otro en el parque de Bridgeton City de Nueva Jersey, hasta que una niña de 5 años desapareció misteriosamente, dejando a toda una familia y comunidad con el corazón roto y en busca de respuestas.

El parque está situado en Bridgeton, una pequeña ciudad con una gran población hispana ubicada en el condado Cumberland. El área está rodeada de terrenos rurales, entre los más rurales del estado.

El hermano señaló detrás de unos edificios cercanos diciendo que su hermana iba por allí, dijo Alavez Pérez, y agregó que, al principio, supuso que Dulce María estaba jugando al escondite. Este resultó no ser el caso.

El hermano pequeño de Dulce María, la última persona que vio a la niña desaparecida, le dijo a la policía que vio a un hombre "agitando la mano, como 'ven para acá'", según Alavez Pérez.

Con el paso del tiempo, y a pesar de una serie de búsquedas multiinstitucionales y comunitarias, la pequeña, que hoy tiene 9 años, sigue desaparecida en un caso desconcertante y desgarrador que las autoridades continúan investigando.

Sin pruebes de que hubo un secuestro, las autoridades no mandaron una Alerta Amber por más de 24 horas. Al día siguiente de su desaparición se emitió una Alerta Amber para un hombre en una camioneta roja. No obstante, sin cámaras en el parque, la policía no pudo corroborar las declaraciones de los testigos. Mientras tanto, un mes después, los investigadores publicaron un boceto policial de un hombre que podría haber estado conectado al caso.

Desde la desaparición de Dulce María en 2019, se han realizado cientos de entrevistas, dijeron el jueves la fiscal del condado de Cumberland, Jennifer Webb-McCrea, y el jefe de policía de la ciudad de Bridgeton, Michael Gaimari, en un comunicado conjunto, agregando que los investigadores han viajado e interactuado con las fuerzas del orden de todos los niveles en diferentes estados y en México.

Hasta el día de hoy, siguen llegando pistas en relación con el caso, y cada fragmento de información se investiga, dicen Webb-McCrea y Gaimari. Tan solo el año pasado, los investigadores viajaron fuera del estado para dar seguimiento a pistas relacionadas con la desaparición de Dulce María.

El Departamento de Policía de Bridgeton, la Oficina del Fiscal del Condado Cumberland, la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía Estatal de Nueva Jersey y la Oficina Federal de Investigaciones (mejor conocido como el FBI) continúan reuniéndose para discutir pistas y estrategias sobre la investigación en curso.

Hasta el momento no se han realizado arrestos en relación con el caso.

La Fiscalía del Condado Cumberland dijo el jueves que debido a la "ausencia de pruebas que confirmen la muerte de Dulce, los investigadores tienen la esperanza de que Dulce todavía esté viva".

Angeline Hartmann, directora de comunicaciones del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, dijo que las representaciones de artistas han ayudado muchas veces a traer a casa a niños desaparecidos.

"Nuestras imágenes de progresión de edad han ayudado muchas veces a traer a casa a niños desaparecidos", dijo Hartmann. "Le pedimos a la gente que tenga en cuenta que es posible que así no sea exactamente como se ve Dulce ahora. Esta es una aproximación, destinada a generar reconocimiento. Les pedimos a todos que echen un vistazo y vean si hay algo familiar en esta cara. Recuerde, ya no buscamos una niña de 5 años y un niño puede cambiar mucho en cuatro años. Sabemos que nuestras imágenes pueden funcionar. Sólo necesitamos que la persona adecuada vea esto y tome esa decisión".

El sábado, en el aniversario de su desaparición, se llevará a cabo una vigilia cerca del de donde Dulce María fue vista por última vez.

Si tiene información sobre este caso, puede enviar pistas de forma anónima a la Oficina del Fiscal del Condado de Cumberland visitando www.ccpo.tips o también a través del Departamento de Policía de Bridgeton en www.bpd.tips. También se puede transmitir información llamando al Departamento de Policía de Bridgeton al 856-451-0033.

Hay una recompensa de $75,000.

CRONOLOGÍA DEL CASO DULCE MARÍA ALAVEZ