¿Cerrará el gobierno? El posible impacto en los trabajadores, la economía y el turismo en EEUU

WASHINGTON DC - El gobierno federal podría cerrar en cuestión de días si el Congreso no llega a un acuerdo para financiar las agencias antes de la fecha límite de esta semana.

Los efectos de un cierre del gobierno se sentirían en todo el país. Casi dos millones de trabajadores federales civiles (el 15% de los cuales residen en el área de Washington DC) y otros dos millones de trabajadores militares enfrentarían retrasos en el cobro de sus cheques.

No cobrar será devastador para muchos trabajadores federales y sus familias, según Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales. El sindicato representa a más de 700,000 trabajadores en todo el país.

“Algunos de ellos van a pasar hambre sin un sueldo. Algunos de ellos van a perder una nota de la casa sin un cheque de pago. Algunos de ellos no van a poder pagar el cuidado de sus hijos”, afirmó.

La perspectiva de un cierre también preocupa a miles de contratistas federales y personas cuyo trabajo está relacionado con el gobierno federal, como los que trabajan en restaurantes, camiones de comida y en el turismo.

Aquí encontrarás respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el posible cierre del gobierno en 2023.

¿CUÁNDO CERRARÍA EL GOBIERNO?

La fecha límite para financiar al gobierno es el sábado 30 de septiembre de 2023. Sin un plan de financiación, el cierre entraría en vigor a las 12:01 a. m. del domingo 1 de octubre de 2023.

No está claro cuánto podría durar un cierre del gobierno. Todo depende de qué tan rápido el Congreso pueda aprobar proyectos de ley de financiación.

Estos empleados tendrían que seguir trabajando pero sin sueldo y está en riesgo programas alimenticios que benefician a más de 7 millones de personas.

¿POR QUÉ CERRARÍA EL GOBIERNO?

Un cierre ocurre cuando el Congreso no logra aprobar algún tipo de legislación de financiación que sea promulgada por el presidente.

Se supone que los legisladores aprobarán 12 proyectos de ley de gastos diferentes para financiar agencias de todo el gobierno, pero el proceso lleva mucho tiempo. A menudo recurren a aprobar una extensión temporal, llamada resolución continua o CR, para permitir que el gobierno siga funcionando.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, no puede darse el lujo de perder más de cuatro votos republicanos en un proyecto de ley de gastos. Como los votos republicanos son escasos, el House Freedom Caucus, que contaba con 49 miembros en enero, ha estancado las negociaciones presupuestarias al adoptar una postura dura sobre los recortes del gasto interno, informó CNBC.

McCarthy podría buscar ayuda de los demócratas para conseguir votos que eviten un cierre, pero eso pondría en riesgo su presidencia.

¿SE LES PAGA A LOS EMPLEADOS FEDERALES DURANTE UN CIERRE?

Cuando no se promulga una legislación de financiación, las agencias federales tienen que detener todo trabajo no esencial y no enviarán cheques de pago mientras dure el cierre.

Aunque los empleados considerados esenciales, como los controladores de tráfico aéreo y los agentes del orden, todavía tienen que presentarse a trabajar, otros empleados federales están suspendidos. Pero sus cheques de pago no aparecerán hasta que se llegue a un acuerdo de financiación. Según una ley de 2019, esos mismos trabajadores recibirán pagos atrasados una vez que se resuelva el estancamiento de la financiación.

Sin embargo, después del prolongado cierre que comenzó en 2018, esos controles tardaron mucho en llegar, según Alicia Dolforde, que representa a cientos de trabajadores de la TSA en el Aeropuerto Nacional Reagan.

"Fue muy estresante. Nos enviaron una carta a casa para entregársela a nuestros acreedores", expresó Dolforde. Fueron más de dos meses".

POSIBLES ESCENARIOS

Los miembros del Congreso todavía están trabajando para elaborar proyectos de ley para financiar al gobierno. En el pasado se han evitado cierres días antes de la fecha límite.

Mientras el gobierno federal y el local de DC se preparan para un cierre, hay varios escenarios probables en juego, según Meet the Press de NBC:

El Congreso no aprueba ningún acuerdo y el gobierno cierra después del 30 de septiembre.

El Congreso aprueba una o más resoluciones continuas (a menudo llamadas “CR”) que proporcionan financiación temporal y provisional.

El Congreso aprueba 12 proyectos de ley de asignaciones para financiar al gobierno por un año más, evitando un cierre.

El Congreso aprueba algunos proyectos de ley de asignaciones antes de la fecha límite, pero no otros, lo que podría conducir a un cierre parcial del gobierno.

¿QUÉ POSIBILIDADES HAY DE QUE SE PRODUZCA UN CIERRE DEL GOBIERNO EN 2023?

Un cierre federal después del 30 de septiembre parece casi seguro a menos que McCarthy pueda persuadir a la extrema derecha de los republicanos para que permita al Congreso aprobar una medida de financiación temporal para evitar cierres mientras continúan las conversaciones.

Se espera que la Cámara vote el martes por la noche sobre un paquete de proyectos de ley para financiar partes del gobierno, pero no está del todo claro que McCarthy tenga el apoyo necesario para seguir adelante.

Incluso si la Cámara pudiera completar su trabajo esta semana sobre algunos de esos proyectos de ley, lo cual es muy incierto, aún tendrían que fusionarse con legislación similar del Senado, otro proceso largo, informó AP.

¿QUÉ SUCEDE DURANTE UN CIERRE DEL GOBIERNO?

Muchas funciones gubernamentales se verían gravemente restringidas.

Los cheques del Seguro Social aún se enviarían, pero las agencias federales detendrían todas las acciones consideradas no esenciales.

Millones de empleados federales, incluidos miembros del ejército, no recibirían cheques de pago. Casi el 60% de los trabajadores federales está destinado en los departamentos de Defensa, Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional.

Los trabajadores federales están destinados en los 50 estados y tienen interacción directa con los contribuyentes, desde agentes de la Administración de Seguridad del Transporte que operan la seguridad en los aeropuertos hasta trabajadores del Servicio Postal que entregan el correo.

Algunas oficinas federales también tendrán que cerrar o enfrentarse a horarios reducidos durante un cierre.

Los empleados considerados esenciales, como los controladores de tráfico aéreo y los agentes del orden, aún tendrían que presentarse a trabajar.

El reloj sigue corriendo. Los legisladores solo tienen 10 días más para llegar a algún tipo de acuerdo para que el gobierno federal pueda seguir en sus funciones. ¿Cómo se verían afectados los residentes por un cierre del gobierno federal?

Servicios gubernamentales: las personas que solicitan servicios gubernamentales como ensayos clínicos, permisos de armas de fuego y pasaportes podrían sufrir retrasos.

La economía: los legisladores también advierten que un cierre podría sacudir los mercados financieros. Goldman Sachs ha estimado que un cierre reduciría el crecimiento económico en un 0,2% cada semana que dure, pero el crecimiento luego se recuperaría después de que el gobierno reabra.

Otros dicen que la interrupción de los servicios gubernamentales tiene impactos de largo alcance porque socava la confianza en el gobierno para cumplir con sus deberes básicos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió: “Una economía que funcione bien requiere un gobierno que funcione”.

El presidente, el Congreso y el poder judicial: El presidente y los miembros del Congreso seguirán trabajando y cobrando. Sin embargo, cualquier miembro de su personal que no se considere esencial será suspendido.

El poder judicial podrá seguir funcionando durante un tiempo limitado utilizando fondos derivados de presentaciones judiciales y otros honorarios, así como otros fondos aprobados.

IMPACTO ECONÓMICO, LOCAL Y TURÍSTICO

Las agencias financiadas con fondos federales que no están bajo el control del Distrito "proporcionan servicios críticos de justicia civil y penal al Distrito", explicó la delegada Eleanor Holmes Norton. Se han visto "afectados negativamente por los cierres del gobierno federal, incluidos servicios cancelados y empleados despedidos".

Norton presentó un proyecto de ley el 18 de septiembre que eximiría a estas agencias de los cierres del gobierno federal: Agencia de Servicios Judiciales y Supervisión de Delincuentes para DC, Tribunales de DC, Servicio de Defensor Público de DC, Comisión de Discapacidades Judiciales y Tenencia de DC, Comisión de Nominaciones Judiciales de DC y Penal de DC y el Consejo Coordinador de Justicia.

Metro: no se planean cambios importantes para el servicio de Metro, señaló el gerente general Randy Clarke, pero se podrían realizar algunos cambios según los datos de las estaciones. Por ejemplo, algunas entradas del Metro podrían cerrarse en caso de que no lleguen suficientes pasajeros.

Muchos pasajeros son trabajadores federales. El número de pasajeros y los pagos de tarifas podrían caer justo cuando la agencia de tránsito está recuperando pasajeros a medida que se recupera del COVID.

Asesores especiales: en particular, la financiación de los tres abogados especiales nombrados por el fiscal general Merrick Garland no se vería afectada por un cierre del gobierno porque se pagan mediante una asignación permanente e indefinida, un área que ha estado exenta de cierres en el pasado.

Eso significa que los dos casos federales contra el expresidente Donald Trump, así como el caso contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, no serían interrumpidos. Trump ha exigido que los republicanos retiren los fondos de los procesamientos en su contra como condición para financiar al gobierno, declarándolo su “última oportunidad” de actuar.

Turismo: .as empresas estrechamente relacionadas con el gobierno federal, como los servicios turísticos alrededor de los parques nacionales, podrían sufrir interrupciones y desaceleraciones. El sector de viajes podría perder $140 millones diarios en un cierre, según la Asociación de la Industria de Viajes de EEUU.

Durante el último cierre del gobierno a finales de 2018 y principios de 2019, cerraron una larga lista de instituciones de DC, entre ellas:

Museos de Smithsonian

El Zoológico Nacional

La Galería Nacional de Arte

Los Archivos Nacionales

Teatro Ford

El centro de visitantes de la Casa Blanca

Al jefe de turismo de DC, Elliott Furguson, le preocupa que el Festival Cultural Mundial en el National Mall pueda verse afectado.

"Con más de 200,000 personas llegando a la ciudad en las fechas en las que hay un posible cierre… existe la preocupación de cómo girarán en caso de que no puedan hacer cosas en el (National) Mall", enfatizó.

Los organizadores dicen que están haciendo planes, pero no proporcionaron detalles.

¿CÓMO PUEDEN LOS TRABAJADORES FEDERALES COBRAR EL DESEMPLEO?

La mayoría de los trabajadores y contratistas federales serán elegibles para recibir desempleo.

Lo más importante que debes saber sobre el desempleo es presentar la solicitud en la jurisdicción donde trabajas, no donde vives. Incluso si has trabajado desde casa desde que comenzó la pandemia, presenta la declaración donde se encuentra tu oficina. Eso significa que la mayoría de las personas en el área de DC presentarán sus solicitudes en DC, incluso si viven en Maryland o Virginia.

El director del Departamento de Servicios de Empleo del DC, Unique Morris-Hughes, recomendó visitar el sitio web del departamento lo más pronto posible.

“El día en que eres elegible para presentar una solicitud es el día en que el gobierno cierra, y cuando el gobierno oficialmente no tiene fondos, es cuando la gente puede comenzar a presentar solicitudes de seguro de desempleo. Para prepararse con anticipación, recomiendo visitar el sitio web y verificar los criterios de elegibilidad”, detalló.

Los beneficios varían según la jurisdicción. Los beneficios semanales máximos son $444 en DC, $430 en Maryland y $378 en Virginia.

El Departamento de Servicios de Empleo de DC se prepara para recibir lo que probablemente será una oleada de solicitudes de desempleo, anticipó el director. Buscan evitar los problemas observados durante el apogeo de la pandemia.

“Hemos aprendido muchas lecciones desde la pandemia y, déjenme decirles, el Distrito de Columbia está preparado y listo para un posible cierre del gobierno. Tenemos personal del centro de llamadas que está listo para funcionar”, aseguró.

¿CUÁNDO FUE EL ÚLTIMO CIERRE DEL GOBIERNO?

El último cierre del gobierno se desarrolló entre el 21 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019. Con 34 días, fue el cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos.

En los primeros 25 días de 2019, la economía de DC perdió alrededor de $1,600 millones en actividad económica debido al cierre, dijo a WAMU un economista de la Universidad George Mason. Una gran parte de esa cantidad eventualmente se pagaría en cheques a los trabajadores federales, pero otras pérdidas, como las de los restaurantes que no pudieron vender alimentos, no pudieron recuperarse.

Associated Press y CNBC contribuyeron a este informe.