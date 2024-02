Caravana de extrema derecha se dirige a Texas para visitar la frontera; algunos piden una guerra civil

WASHINGTON – Algunos partidarios de un convoy de camioneros autodenominados patriotas que se dirige hacia la frontera de Estados Unidos con México han expresado una retórica violenta antes de los eventos planeados para el sábado.

Los eventos “Recuperar nuestra frontera” se han anunciado en línea como “ASAMBLEA PACÍFICA Y ORACIÓN”.

Los organizadores, que se refieren a sí mismos como “Nosotros el Pueblo” y “El Ejército de Dios”, han hecho un llamado a “todas las fuerzas del orden y militares activas y retiradas, veteranos, mamás osas, funcionarios electos, dueños de negocios, ganaderos, camioneros, ciclistas, medios de comunicación y estadounidenses RESPETUOS DE LA LEY y amantes de la libertad” para unirse a ellos en eventos planeados para tres lugares el sábado: Eagles Pass, Texas; Yuma, Arizona; y San Ysidro, California.

Algunos medios de comunicación de derecha han reforzado las afirmaciones de los organizadores de que se esperan 700,000 participantes el sábado y miles de camiones en el convoy, pero las imágenes y transmisiones en vivo del convoy han indicado números mucho menores. Un video publicado el miércoles por la tarde mostraba unas pocas docenas de vehículos y algunos semirremolques.

"Es difícil predecir qué tan grande será", dijo Scot Saks, uno de los líderes del grupo, a NBC News.

CIERTOS SEGUIDORES HACEN LLAMADO DE VIOLENCIA

Las publicaciones en las redes sociales en respuesta a los eventos, que fueron revisadas por NBC News, incluyen llamados a la guerra civil y la violencia, y los eventos han sido publicitados en foros nacionalistas blancos y sobre armas.

“Todo lo que el gobernador Abbott tiene que hacer es llamar a los ciudadanos y estamos armados y listos”, escribió un comentarista en un video sobre los eventos. Otro cartel decía que los miembros del convoy deberían traer sus “kits para que, si algo sucede, puedan protegerse y ayudar”. Otro usuario de las redes sociales publicó un meme sobre armas “indocumentadas e imposibles de rastrear” y una nota de que estaban listos para unirse a esta “batalla final por los estadounidenses”.

Saks, que es de California, dijo que el grupo no buscaba confrontaciones con el gobierno o los inmigrantes y que cualquiera que sugiriera lo contrario en sus canales de Telegram no estaba escuchando lo que, según él, era un mensaje claro proveniente de arriba.

"Creo que son idiotas", dijo Saks sobre las personas que publican llamados a la violencia. “Son estúpidos. Son estadounidenses estúpidos, son gente estúpida. Quiero decir, está claro que si vas a nuestro sitio web con los mensajes, estas son asambleas pacíficas”.

Los eventos planeados para el sábado se producen en medio de la ira de grupos de derecha después de que la Corte Suprema autorizara la semana pasada a los agentes de la Patrulla Fronteriza a retirar el alambre de púas instalado en la frontera por el estado de Texas, que según el gobierno federal impedía que los agentes pudieran llegar hasta los migrantes en peligro.

La Casa Blanca y el Senado también están negociando actualmente una legislación bipartidista para imponer leyes de inmigración y asilo más estrictas. El presidente Joe Biden dijo que cerraría la frontera cuando esté “abrumada” si se le otorga nueva autoridad en ese acuerdo.

TEMOR POR QUE SEA MONTAJE DEL FBI

El primer convoy que salió de Virginia el lunes tuvo un comienzo un poco difícil, como lo demuestran las transmisiones en vivo publicadas por personas integradas en el convoy. Un periodista de Wired describió el primer día del convoy como “un completo desastre” mientras se dirigía a Florida.

Como informó Vice por primera vez, muchos partidarios potenciales sospechan del evento y publican en las redes sociales que creen que se trata de algún tipo de montaje del gobierno. Ese ha sido un tema importante en los acontecimientos conservadores posteriores al 6 de enero, con millones de partidarios de Donald Trump creyendo en falsas teorías de conspiración de que el ataque al Capitolio fue un montaje del FBI o del “Estado profundo” para atrapar a los estadounidenses de derecha.

Aún así, los eventos del sábado fueron publicitados por el representante Keith Self, republicano por Texas, y recibieron el apoyo del expresentador de Fox News, Tucker Carlson.

“¿Dónde están los hombres de Texas? ¿Por qué no protegen a su estado y a la nación?”, escribió Carlson, que tiene 11.2 millones de seguidores en X, en una publicación en la red anteriormente conocida como Twitter. Luego entrevistó a uno de los líderes del convoy “Take Our Border Back”, Pete Chambers.

Chambers sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Texas en la frontera sur, pero dijo que dejó el ejército en 2022 después de casi 40 años debido a su oposición a los mandatos de la vacuna COVID-19. Rápidamente se convirtió en un figura célebre en la derecha, apareciendo en docenas de podcasts y paneles donde afirmó que una vacuna contra el COVID-19 lo había herido permanentemente, que había persuadido a miles de soldados en la frontera entre Texas y México para que rechazaran las inyecciones y que fue castigado por su activismo.

Más allá de la desinformación sobre las vacunas, Chambers ha promovido varias otras teorías de conspiración médicas y gubernamentales, entre ellas que los llamados globalistas están planeando otra pandemia, que la tecnología celular 5G es una amenaza para la existencia humana convertida en arma por el gobierno y que los alimentos genéticamente modificados son parte de un complot de “Cábalas” y “élites” para cambiar el ADN humano y controlar la población.

Saks, uno de los miembros del equipo, dijo que tiene la esperanza de que "miles" de personas se presenten en los tres eventos y dijo que están "muy bien organizados". Lo llamó un movimiento “de base” liderado por podcasters, blogueros y personas influyentes en las redes sociales.

Saks dijo que a cualquiera que cause problemas en los eventos simplemente se le pedirá que se vaya, y señaló que dos de las tres manifestaciones se llevarán a cabo en propiedad privada, mientras que la de San Ysidro será en un parque público. Y expresó su apoyo a las teorías de conspiración de que personas que no apoyan a Trump, ya sean agentes federales o Antifa, causaron la violencia en el ataque al Capitolio, diciendo que aquí había “paralelismos con el J6”.

“Si no crees que hubo gente infiltrándose y subvirtiendo, no has visto todas las imágenes que tengo”, dijo Saks sobre el 6 de enero. "Es obvio lo que quiero decir", dijo Saks. "Te dejaré resolver eso".

Para más información, visita NBC News.