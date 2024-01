Tortilla Bites, el lanzamiento de Burger King para diversos paladares

Burger King® anunció el lanzamiento de su más reciente creación, los Tortilla Bites.

Según se informó en un comunicado de prensa, los Tortilla Bites de Burger King® ofrecen dos opciones de sabores: “3 Cheese”, que combina Cheddar, Mozzarella y Gouda, y los “Veggie Whites”, hechos con claras de huevo, queso Cheddar blanco, cebolla, pimientos rojos y espinacas.

Ambos sabores estarán disponibles en presentaciones individuales y se servirán en una caja multiuso que garantiza la frescura y conveniencia en cada bocado. También se podrán pedir en opción "mixto" para combinar los dos sabores.

“En Burger King, entendemos que cada cliente es único. Por eso, los Tortilla Bites son versátiles, perfectos 'on the go' para los que buscan rapidez y conveniencia. Son perfectos para disfrutarlos con calma en casa, en el trabajo o donde prefieran. Con Tortilla Bites, ofrecemos no solo un sabor excepcional, sino la libertad de elegir cómo vivir la experiencia gastronómica. En Burger King, tu elección siempre es bienvenida”, dijo Daniel Pérez, vicepresidente de mercadeo de la empresa.