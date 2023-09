¿Quieres viajar a Nueva York? Hay nuevas restricciones para Airbnb y otros alquileres

Lo que debes saber Si eres anfitrión de Airbnb, o de otra plataforma de hospedaje, en la Ciudad de Nueva York, a partir de este martes, 5 de septiembre, tendrás que seguir ciertas reglas para poder seguir prestando este servicio.

Esto es parte de la Ley de Registro de Alquileres a Corto Plazo que exige que los anfitriones de alquileres a corto plazo se registren, o tengan estatus de Clase B, en la Oficina de Cumplimiento Especial (OSE) de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York para continuar hospedando estadías de alquiler a corto plazo. Las plataformas de reserva (como Airbnb, VRBO, Booking.com y muchas otras) tienen prohibido permitir transacciones de alquileres a corto plazo no registrados. Existen sanciones tanto para los anfitriones como para los servicios de reservas que no cumplan con los requisitos de la ley.

Las reglas finales de este programa se publicaron el 3 de febrero de 2023 y la ley entró en vigor el 6 de marzo de 2023. Sin embargo, a partir del martes la fase inicial de aplicación de la Ley Local 18 por parte de OSE se centrará en colaborar con las plataformas de reservas para garantizar que estén utilizando el sistema de verificación de la ciudad, que todas las verificaciones se realicen correctamente y que las plataformas dejen de procesar transacciones no verificadas.

OSE lo alienta a revisar los consejos para prepararse para el registro y las preguntas frecuentes a continuación antes de solicitar el registro. Los anfitriones que deseen determinar la legalidad de su alquiler a corto plazo deben revisar la ocupación legal de su edificio, su contrato de arrendamiento o alquiler y las leyes estatales y municipales, y buscar asesoramiento legal cuando sea necesario.

En junio, Airbnb y los anfitriones locales presentaron demandas separadas contra la Ciudad de Nueva York para ayudar a proteger el hospedaje para los neoyorquinos, dijo esta compañía, pero ambas demandas fueron desestimadas y la Ciudad de Nueva York avanzó con la prohibición de los alquileres a corto plazo.

Nuevas normas de alquiler a corto plazo

La Ley Local 18 de la Ciudad de Nueva York, también conocida como Ley de Registro de Alquileres a Corto Plazo, exige que los anfitriones de alquileres a corto plazo se registren en la Oficina de Cumplimiento Especial (OSE) del Alcalde. La ley también establece que los propietarios de edificios donde no se permiten registros de alquileres a corto plazo pueden notificar a OSE y solicitar que sus edificios se incluyan en una lista de edificios prohibidos.

Para solicitar un registro de alquiler a corto plazo, seleccione "Registro de alquiler a corto plazo" aquí. Para solicitar la inclusión en la lista de edificios prohibidos, seleccione "Solicitud de lista de edificios prohibidos".

¿Qué es un "alquiler a corto plazo"?

La Ley de Registro de Alquileres a Corto Plazo define el término "alquiler a corto plazo" como "un alquiler por menos de 30 días consecutivos de una unidad de vivienda dentro de una vivienda privada o vivienda múltiple clase A, o en En el caso de un edificio de uso mixto, el alquiler de una unidad de vivienda clase A en el mismo por menos de 30 días consecutivos."

¿Qué anfitriones de alquiler a corto plazo califican para registrarse?

Según la Ley de Registro de Alquileres a Corto Plazo, para cumplir los requisitos para el registro, un anfitrión debe ser una persona física y el ocupante permanente de la unidad de vivienda. El solicitante también debe certificar que los términos del contrato de arrendamiento u otro acuerdo no le prohíben realizar alquileres a corto plazo en la unidad.

Los anfitriones de ciertos edificios tienen prohibido registrarse si los propietarios de los edificios han optado por incluir sus edificios en una lista de edificios prohibidos, que será mantenida y publicada por OSE, o si el alquiler de la unidad está regulado por ley (por ejemplo, control de alquileres, estabilización de alquileres) o acuerdo (por ejemplo, una unidad de alquiler estabilizado). OSE mantendrá una lista de edificios prohibidos para que los posibles solicitantes de registro la verifiquen antes de presentar la solicitud.

¿Habrá una tarifa para solicitar el registro?

¿Tengo que proporcionar a OSE mi anuncio de alquiler a corto plazo?

Como parte de una solicitud de registro, los anfitriones que utilizan una plataforma de servicio de reserva (como Airbnb, Booking.com o VRBO) deben proporcionar a OSE el localizador uniforme de recursos o identificador de listado y el nombre del servicio de reserva asociado para todos los listados existentes de la vivienda. Si agrega un anuncio después de registrarse, debe informar el anuncio a OSE antes de cualquier reserva de alquiler a corto plazo.

¿Qué pasa si no cumplo con la Ley de Registro de Alquileres de Corta Duración?

Habrá sanciones tanto para los anfitriones como para los servicios de reservas que incumplan los requisitos de la Ley de Registro. Estas sanciones se establecieron de conformidad con las reglas finales que rigen el registro y los requisitos para alquileres a corto plazo, que fueron publicadas el 3 de febrero de 2023.

La mayoría de los sitios de alquiler a corto plazo se reservan por número de noches, no por días. ¿Cómo cuenta el día de check in?

Según la ley del estado de Nueva York, la fecha de check-in es el día cero y no el día uno. Por lo tanto, un alquiler de 29 noches sería un alquiler a corto plazo y un alquiler de 30 noches contaría como ocupación permanente.

Dónde puedo hacer el registro de alquiler a corto plazo

Para empezar tu solicitud visita este sitio web.

¿Cuánto tiempo tomará mi solicitud?

Actualmente, OSE no puede dar una estimación y el tiempo de procesamiento depende de una serie de factores, incluido el momento en que se presentó la solicitud, la cantidad de solicitudes pendientes y la complejidad de la solicitud. El número de solicitudes se duplicó con creces entre la ratificación de la ley en los tribunales y la fecha de inicio de aplicación del 5 de septiembre, y esto reducirá el tiempo promedio de revisión.

¿Cómo puedo verificar el estado de mi solicitud?

Puedes iniciar sesión en el portal de solicitudes, hacer clic en "Mi solicitud de alquiler a corto plazo" y se mostrará el estado. OSE solicita que los solicitantes no llamen ni envíen correos electrónicos solicitando esta información.

¿Hay algún consejo sobre cómo garantizar que mi registro sea aprobado?

A menos que su edificio sea una vivienda unifamiliar, debe proporcionar una unidad, y esa unidad debe aparecer en los documentos que se presentan como prueba de ocupación permanente. Para comprobantes como facturas de servicios públicos, si la dirección postal y la dirección de servicio son diferentes, OSE considera solo la dirección postal. La unidad que proporcione debe ser la unidad en la que vive y no otra unidad en el mismo edificio.

Asegúrese de que su listado sea legal. OSE no puede aprobar una solicitud para un anuncio que ofrezca una estancia sin alojamiento ni un anuncio que ofrezca espacio para más de dos huéspedes.

El espacio mostrado debe estar aprobado legalmente para uso residencial, y enviar listados de sótanos o sótanos convertidos ilegalmente que no pueden usarse para dormir impedirá que OSE apruebe su solicitud.

Al enviar dos pruebas de ocupación, asegúrese de que sean de categorías diferentes. También asegúrese de que sean recientes, ya que algunas categorías tienen restricciones específicas sobre qué tan recientes deben ser.

Consejos para prepararse para el registro

Preparar los documentos

Las personas necesitan para el registro cargar una prueba de identidad y dos pruebas de ocupación permanente de una lista de elementos específicamente aprobados. Tenga en cuenta que las pruebas de ocupación permanente deben ser de dos categorías aprobadas diferentes.

Consulte aquí las reglas para ver qué documentos se aceptarán.

Si está utilizando un documento que contiene información financiera o información de identificación personal de alguien que no presenta la solicitud (por ejemplo, una carta de la escuela de su hijo con el nombre del niño, un extracto bancario con un número de cuenta o un formulario W-2 con información salarial), puede redactar o encubrir esa información.

Los inquilinos que quieran registrar la unidad que alquilan también deberán proporcionar la parte de su contrato de arrendamiento que describe las fechas de inicio y finalización del contrato, la dirección de la unidad y los nombres y firmas de las partes del contrato.

Buscar y resolver infracciones no corregidas

Las infracciones no corregidas emitidas por el Departamento de Edificios, el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda o el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York pueden impedir que OSE apruebe una solicitud de registro si la infracción se debe a condiciones que ponen en peligro a los ocupantes de la unidad.

Se revisarán todas las infracciones no corregidas, pero tenga en cuenta que la sección 21-08(1) de las Reglas de registro a corto plazo incluye varios tipos de infracciones específicas que OSE ya ha determinado que ponen en peligro a los ocupantes de la unidad y evitarán el registro si no se corrigen. Corregir todas las infracciones abiertas evitará que una solicitud sea rechazada por este motivo.

Descubra si su apartamento tiene alquiler regulado

OSE tiene prohibido aprobar solicitudes de registro en unidades de alquiler regulado, y se anima a los solicitantes a averiguar cuál es su estado de regulación de alquiler antes de presentar la solicitud y pagar la tarifa de solicitud no reembolsable. Si no está seguro de si su alquiler está regulado, puede averiguarlo completando un formulario en línea ofrecido por NYS Homes and Community Renewal (HCR), la agencia que regula los apartamentos con alquiler estabilizado. Se recomienda este paso simplemente para evitar presentar una solicitud cuando es posible que no cumpla los requisitos y no sea necesario enviar los resultados.

Lea la Ley y las Normas de Registro a Corto Plazo

Se le pedirá que reconozca que ha leído y acepta cumplir con las leyes y las normas, y se le recomienda leerlas antes de comenzar el proceso de solicitud de registro. Preste especial atención a la Sección § 21-10 de las reglas, titulada "Requisitos de anfitrión registrado".

Revisar la ley y las normas aquí.

Crear una identificación de Nueva York

Necesitará un NYC.ID para iniciar sesión en la solicitud de alquiler a corto plazo. Si aún no tienes uno, es fácil conseguir uno. Todo lo que necesitarás es una cuenta de correo electrónico. Al crear su NYC.ID, asegúrese de incluir un nombre y apellido.

Crear una cuenta NYC.ID aquí.

Si ya tiene una cuenta NYC.ID, OSE recomienda verificar el perfil de la cuenta para asegurarse de que estén ingresados su nombre y apellido.

Verifique el nombre que tiene registrado en los servicios de reserva

Deberá proporcionar su nombre legal, pero también podrá proporcionar un nombre elegido o preferido. Si utiliza un nombre elegido o preferido con un servicio de reservas, querrá asegurarse de que esté escrito exactamente cuando proporcione ese nombre en la solicitud. Esto ayudará a garantizar que el servicio de reservas pueda verificar su registro.

Haz una lista de tus anuncios

Deberá incluir en su solicitud los nombres de los servicios de reserva y los números de listado de todos sus listados en línea. OSE recomienda asegurarse de haber recopilado el conjunto completo de números de listado (o URL/direcciones web) con anticipación.

Si es inquilino, considere discutir sus planes con su arrendador

Se anima a los solicitantes de inquilinos a discutir su plan de solicitud con el propietario. Se requiere que OSE notifique a los propietarios que se ha presentado una solicitud, y los propietarios pueden intentar colocar sus edificios en una lista de edificios prohibidos. OSE puede denegar una solicitud o solicitar la revocación de un registro si se refiere a una unidad en un edificio que se agrega a la lista de edificios prohibidos y no puede reembolsar la tarifa de solicitud.

La ley no modifica los criterios existentes que rigen la legalidad de los alquileres de corta duración. Los anfitriones (ya sean propietarios o inquilinos) no pueden alquilar un apartamento o una casa completa a visitantes por menos de 30 días, incluso si el anfitrión es propietario del edificio o vive en él. Esto se aplica a todos los edificios residenciales permanentes independientemente del número de unidades. Los alquileres a corto plazo solo se permiten si el anfitrión se hospeda en la misma unidad o apartamento que los huéspedes, y no hay más de dos huéspedes alojados con el anfitrión. También se deben seguir todas las demás leyes relacionadas con el uso del espacio (es decir, no dormir en un área donde sería ilegal hacerlo, como un ático, un sótano o un garaje).

La ley limita el registro a personas que ocupan una unidad de vivienda y prohíbe a OSE otorgar un registro para ciertos tipos de unidades, como unidades de alquiler regulado y unidades de NYCHA. La ley también exige que se denieguen las solicitudes de registro de edificios en una lista de edificios prohibidos, que será creada por los propietarios que notifiquen a OSE que no se permiten alquileres a corto plazo en sus edificios.