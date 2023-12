ACLU: algunas cosas que debes tener en cuenta si piensas viajar a Texas

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Nuevo México, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Arizona, Texas y San Diego emitió un aviso para todo aquel que tenga en plan viajar a suelo texano, en respuesta a la promulgación de múltiples proyectos de ley que instituyen mecanismos de control de inmigración en el estado.

“Estas leyes marcan una nueva escalada de las acciones extremistas antiinmigrantes tomadas por el estado de Texas bajo su programa Operación Estrella Solitaria, incluido el encarcelamiento de migrantes bajo una iniciativa racialmente discriminatoria de 'arresto por intrusión ilegal', la instalación de peligrosos alambres de concertina y una barrera de boyas mortales a lo largo de la frontera sur, así como informes preocupantes de personal de la Guardia Nacional que está siendo ordenado a empujar a personas de regreso al Río Grande por ejercer su derecho legal a solicitar asilo”, declaró ACLU en el aviso de viaje.

Asimismo, ACLU explicó que aunque las leyes no entrarán en vigor hasta febrero y marzo de 2024, el aviso ayuda a que las personas se preparen y planifiquen sus viajes teniendo todo esto en cuenta.

Es por eso que, según comunicó la organización, si la policía en Texas te detiene y te pregunta sobre tu estatus migratorio, hay varios pasos que puedes seguir para mantenerte seguro.

CÓMO REDUCIR EL RIESGO A TU PERSONA

Primero que nada, ACLU recomiendan que mantengas la calma: no corras, no discutas, no te resistas ni obstruyas al oficial, esto incluso si crees que se están violando tus derechos.

Otro punto importante que menciona ACLU es mantener tus manos donde el policía pueda verlas.

ACLU también sugiere que no mientas sobre tu estatus migratorio ni proporciones documentos falsos a las autoridades.

TEN EN CUENTA TUS DERECHOS

ACLU sugiere que preguntes si puedes irte. Si el oficial dice que sí, tienes derecho a abandonar tranquilamente el lugar. No obstante, si estás detenido, tienes derecho a saber por qué.

La organización destaca en el aviso que tienes derecho a permanecer en silencio y no tienes que discutir tu estatus migratorio o de ciudadanía con la policía. Todo lo que le digas a un oficial puede usarse en tu contra, en procedimientos penales o en un tribunal de inmigración, se indicó.

Si decides permanecer en silencio, tienes derecho a notificárselo al oficial y dejarle saber que quieres consultar con un abogado antes de responder cualquier pregunta, según ACLU.

Según se informó, el estado de Texas exige que las personas proporcionen su nombre, dirección y fecha de nacimiento, de ser arrestadas o detenidas legalmente, o si un oficial de policía solicita la información y tiene motivos fundados para creer que la persona es testigo de un delito penal, incluso mientras conduce. ACLU recomienda que evites negarte a brindarles esta información, pues al hacerlo estarías cometiendo un delito.

Otra cosa importante que ACLU recomienda tener en cuenta es que si un oficial pregunta si puede registrarte, estás en todo tu derecho de decir que no. En el aviso se explica que los oficiales generalmente no tienen derecho a registrarte a ti ni a tus pertenencias sin tu consentimiento o causa probable.

Asimismo, si tienes más de 18 años, la organización sugiere que lleves contigo tu prueba de ciudadanía o estatus migratorio en todo momento.

PASOS ADICIONALES PARA PREPARARTE ANTES DE VIAJAR A TEXAS

ACLU advierte ante la posibilidad de un arresto, detención e incluso deportación, y pide que te prepares. Recomiendan que tengas un plan para que alguien cuide a los niños, mascotas, el hogar, y todo lo que consideres necesario, en caso de que te detengan.

Asimismo, la organización también recomienda que idees un plan de comunicación con tus familiares, empleadores y cualquier otra persona involucrada en tu viaje a Texas. Además, sugieren que compartas tus planes de viaje con ellos y se mantengan en contacto mientras estés en ese estado.

ACLU recomienda que mantengas tus documentos de inmigración relevantes fácilmente accesibles.

De igual manera, sugieren que protejas tu privacidad digital, desactivando la autenticación facial o de huellas dactilares en tu teléfono celular y otros dispositivos. En su lugar, ACLU recomienda que uses contraseñas para mantener seguros tus dispositivos.

También aconsejan que memorices el número de teléfono de un abogado autorizado.

“Es importante recordar que la elaboración de perfiles raciales es ilegal en Estados Unidos y que los tribunales han anulado los esfuerzos anteriores de los estados para asumir responsabilidades federales de control de la inmigración”, explicó ACLU. “Sin embargo, el mayor riesgo de que personas y automovilistas sean detenidos, interrogados, detenidos y arrestados debido a su raza, etnia u origen nacional hace que sea imperativo que las personas comprendan sus derechos cuando se encuentren con las autoridades policiales en Texas”, concluyó.