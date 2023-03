Los hispanos entre las comunidades más vulnerables ante la tuberculosis

SANTA FE - Este viernes se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis y el Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH, por sus siglas en inglés), aprovechó la oportunidad para crear conciencia en la comunidad sobre esta enfermedad mortal y el tratamiento que existe para combatirla.

Según la agencia, en Nuevo México nadie ha muerto recientemente por tuberculosis, no obstante, en 2021 se registraron 24 pacientes diagnosticados con tuberculosis activa. Asimismo, hubo 347 casos de infecciones de tuberculosis latentes, donde el paciente no se siente enfermo y no puede propagarse la enfermedad a los demás.

Sin embargo, si la tuberculosis latente no se trata, puede transformarse en tuberculosis activa, resultando en una enfermedad grave que podría llevar a la muerte.

Aunque, el programa de tuberculosis del NMDOH proporciona tratamiento y gestión de casos de enfermería de todos los casos activos de tuberculosis en el estado. Asimismo, la agencia insta a cualquier proveedor que esté tratando con tuberculosis latente, puede llamar al NMDOH para consultar.

“Es esencial que continuemos fortaleciendo la conciencia, las pruebas y el tratamiento de la infección latente de la tuberculosis entre proveedores y grupos con alto riesgo para tener un impacto duradero”, declaró la subsecretaria de la DOH, la Dra. Laura Parajon

Por su parte, la agencia reveló que las comunidades que históricamente se han enfrentado a barreras de salud, tienen un riesgo más alto de contraer tuberculosis que los que no. A modo de ejemplo, NMDOH explicó que las personas que viven por debajo de la línea federal de pobreza en Nuevo México tienen una tasa de contagio de tuberculosis hasta cuatro veces mayor.

Asimismo, la agencia añadió que las personas nacidas fuera de Estados Unidos e hispanos, son los grupos que enfrentan el mayor riesgo de infecciones por la enfermedad.

"Eliminar la tuberculosis se basa en los esfuerzos dedicados de los médicos, las agencias de atención médica y las organizaciones comunitarias, especialmente aquellas que ayudan a las poblaciones vulnerables", explicó Parajon.

El Día Mundial de la Tuberculosis conmemora el descubrimiento de la causa de la enfermedad por el Dr. Robert Koch en 1882. La tuberculosis continúa afectando a las personas en todo el mundo, de hecho, en 2021, más de 10.6 millones de personas se contagiaron de la enfermedad y 1.6 millones de personas murieron por ella.

Para obtener más información, llame a la línea de ayuda de tuberculosis al 505-827-2471 o visite los sitios web NM DOH Tuberculosis Prevention y CDC tuberculosis.