Entra en vigor ley que evitaría la suspensión de licencias por no pagar multas o ir a corte en Nuevo México

SANTA FE - Todos esos conductores que no hayan comparecido ante el tribunal por citaciones de tránsito o que no hayan pagado sus multas, ya no tendrán que preocuparse por perder su licencia, pues a partir de este viernes la División de Vehículos Motorizados de Nuevo México (MVD, por sus siglas en inglés) parará de suspender licencias por no cumplir con citaciones o cargos asociados con violaciones de las leyes de tránsito.

Los cambios vienen luego de que la gobernadora, Michelle Lujan Grisham firmara la ley SB 47: Sanciones por suspensión de la licencia de conducir, durante la sesión legislativa de este año.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

De hecho, los conductores a los que les hayan suspendido su licencia por no pagar sus multas o no comparecer en corte, el MVD deberá restaurar sus privilegios de manejo antes del 1 de septiembre. La agencia expresó que espera levantar todas las suspensiones antes de septiembre.

No obstante, las citaciones subyacentes y las multas asociadas con las licencias permanecerán en los registros de los conductores y es posible que aún deban cumplir con las órdenes judiciales relacionadas con sus casos.

Por otro lado, si los conductores permitieron que sus licencias caducaran mientras estaban suspendidas, deberán obtener y pagar nuevas licencias. Asimismo, si la licencia venció hace cinco años o más, también deberán pasar por un proceso de prueba.

"La ley no se aplica a las licencias de conducir comerciales ni a las licencias que han sido suspendidas por otras razones, como acumular demasiados puntos de infracción, por ser habitualmente imprudente o negligente y por otras razones bajo la ley estatal. Es posible que aún se requiera que esos conductores paguen una tarifa de reincorporación para restaurar sus privilegios de manejo", explicó Charlie Moore, portavoz del Departamento de Impuestos e Ingresos de Nuevo México.

Otras legislaciones sobre vehículos motorizados que se están convirtiendo en ley este viernes son:

HB 267 : La nueva ley elimina la junta asesora de estándares de salud del estatuto. La junta obsoleta había revisado los informes de los médicos relacionados con las restricciones médicas y de visión para las licencias. Según la nueva ley, los agentes del MVD podrán aceptar los hallazgos de los médicos y emitir credenciales basadas en esos hallazgos. El cambio permitirá un procesamiento más rápido de las credenciales para los conductores mayores de 79 años y otros conductores que deben presentar informes médicos o de visión.

: La nueva ley elimina la junta asesora de estándares de salud del estatuto. HB 389 : La ley permitirá a las personas sin hogar obtener una tarjeta de identificación de Nuevo México del MVD sin pagar una tarifa.

: La ley permitirá a las personas sin hogar obtener una tarjeta de identificación de Nuevo México del MVD sin pagar una tarifa. HB 366 : A través de la ley, los veteranos discapacitados podrán recibir más de dos placas para veteranos discapacitados. Los veteranos discapacitados seguirán recibiendo hasta dos placas sin cargo. Cualquier placa adicional incurrirá en tarifas estándar de matrícula y registro.

: A través de la ley, los veteranos discapacitados podrán recibir más de dos placas para veteranos discapacitados.

Mientras que las legislaciones que entran en vigor el 1 de julio son: