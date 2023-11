Con 1.6 millones de empleados en Estados Unidos, la mayor empresa del sector privado del país, Walmart no para de contratar personal en sus más de 5,200 tiendas y en su sede central de Bentonville, en Arkansas. Esa hercúlea tarea dio un giro este otoño, cuando la empresa dijo que muchos de esos puestos corporativos ya no requerirán un título universitario.

"Estamos reescribiendo las descripciones de los puestos de trabajo en nuestros campus (sedes) para tener en cuenta las aptitudes de las personas, además de los títulos que posean", dijo Walmart en un blog corporativo a finales de septiembre, escrito conjuntamente por Lorraine Stomski, vicepresidenta sénior de aprendizaje asociado y liderazgo, y Julie Gehrki, vicepresidenta de filantropía. "Para ser considerado para el puesto, se puede tener un título universitario relacionado o poseer las habilidades necesarias para el trabajo, ya sea a través de la experiencia previa u otras formas de aprendizaje".

El anuncio de Walmart coincide con la tendencia de muchas grandes empresas de sectores que van desde la tecnología al automóvil y la consultoría, como Google, IBM, Tesla, GM y Accenture, a contratar personal cualificado para cubrir lo que a veces se denomina "nuevos empleos".

También se produce en medio de un mayor debate sobre el valor de la educación universitaria, considerada durante mucho tiempo como un requisito previo para conseguir un puesto de trabajo en una empresa y desarrollar una carrera profesional, y la preocupación por la carga de la deuda que soportan los estudiantes. La escasez de mano de obra, los esfuerzos por diversificar las plantillas y la introducción de la inteligencia artificial generativa en las vidas de los empleados también están cambiando los planteamientos de contratación y retención.

"Creemos sinceramente que todo aprendizaje cuenta", dijo Stomski en una entrevista realizada a finales de octubre, antes de que comenzara el periodo de silencio sobre las ganancias de Walmart el 1 de noviembre. "Queremos ver estos empleos y decir: ¿Qué requieren realmente? Sí, muchos de ellos pueden requerir un título universitario, pero muchos de ellos no. No estamos diciendo que los títulos universitarios no cuenten. Lo que decimos es que para muchos de nuestros puestos de trabajo en el campus es una disyuntiva".

El punto de partida para desarrollar el nuevo proceso de contratación de Walmart, según Stomski, será identificar los puestos de trabajo corporativos de mayor demanda que surjan en su empresa y las aptitudes específicas necesarias para ellos, y luego determinar si es necesario un título universitario. En cualquier caso, los empleados podrán utilizar la plataforma de mejora y reciclaje profesional de la empresa, Live Better U, que ofrece matrículas universitarias gratuitas en instituciones asociadas como la Universidad de Southern New Hampshire, la Universidad de Arizona y la Universidad de Denver. "Si necesitas un título universitario, puedes obtenerlo sin deudas", afirma Stomski.

Walmart es uno de los principales minoristas, Target es otro ejemplo, que ha colaborado con la plataforma educativa Guild para facilitar el acceso a un título sin deudas.

Además de los programas de licenciatura y grado, Live Better U también ofrece 25 certificados de corta duración -cursos de desarrollo de habilidades que se completan en menos de un año- en campos de nivel corporativo como el análisis de datos, la ciberseguridad (donde la brecha entre los puestos vacantes y el talento disponible es amplia), la gestión de la cadena de suministro y la economía empresarial. "En años anteriores, la gente buscaba un título universitario en ciberseguridad", afirma Stomski. "Ahora pueden obtener un certificado de ciberseguridad en seis o nueve meses".

Ben Wildavsky, profesor visitante de la Universidad de Virginia que estudia la educación y el desarrollo de competencias, y autor de "The Career Arts: Making the Most of College, Credentials, and Connections", cree que Walmart está adoptando el enfoque correcto. "Están tratando de crear un ecosistema dentro de la organización que desarrolle competencias, pero que también permita obtener créditos por credenciales a corto plazo que, en muchos casos, pueden contribuir a la obtención de un título. Todo se basa en que las cosas encajen en la vida de las personas de un modo que les resulte factible", afirma.

Al mismo tiempo, Wildavsky subrayó que despreciar el valor de un título universitario es un error. "Tenemos que aceptar que lo que los economistas llaman la teoría del capital humano del valor del título es realmente cierto. Lo que eso significa es que, cuando vas a la universidad y obtienes un título, no es sólo un trozo de papel. La gente aprende cosas de verdad en la universidad".

Walmart también insiste en este punto.

"No se trata de deshacerse de los títulos universitarios", dijo Stomski, y añadió que muchos de los empleos corporativos de Walmart seguirán requiriéndolos. "Podría ser un 'y', lo que significa que podrías venir con algo de universidad y complementarlo con habilidades y experiencia", dijo.

CREACIÓN DE UN SISTEMA EDUCATIVO Y UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL MÁS AMPLIA

Según Wildavsky, además de las aptitudes específicas que se adquieren en carreras tan populares como magisterio, enfermería o informática, una educación universitaria amplia también imparte aptitudes no cognitivas, a menudo denominadas aptitudes blandas. "Aprenden a comunicarse, a trabajar en equipo en proyectos, a planificar y ejecutar a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante hacer lo que está haciendo Walmart", dijo, "que es intentar que todo esto sea un sistema más amplio".

Stomski se mostró de acuerdo en que los estudiantes universitarios pueden aprender a pensar de forma crítica y a resolver problemas, pero "esas [aptitudes interpersonales] no son exclusivas de los títulos universitarios", dijo. "Se pueden adquirir esas experiencias sirviendo en los Marines", añadió.

El mundo empresarial no es el único gran mercado laboral en el que se está produciendo este cambio, y podría decirse que ya está más asentado en el sector público. El martes, Minnesota anunció que el Estado dejaría de exigir titulaciones para la mayoría de los puestos de trabajo estatales, convirtiéndose en el último de una creciente lista de Estados que suprimen los requisitos de titulación de dos o cuatro años.

Entre los ejemplos de puestos corporativos de Walmart que no requerirán titulación universitaria figuran los de operaciones y merchandising, pero Stomski no quiso ser más concreta. En cuanto al número de puestos de trabajo que se incluirían en esta nueva rúbrica, "cabe la posibilidad de que sean cientos", dijo. "Estamos en la fase inicial, pero eso es lo que estimamos".

El alejamiento de un enfoque más estrecho en los grados para la posición corporativa se produce durante un período de reducciones de personal en las grandes corporaciones. En agosto de 2022, Walmart empezó a suprimir unos 200 puestos de trabajo en la empresa como parte de un esfuerzo de reestructuración en un entorno económico más difícil.

Por su parte, la IA generativa -que sólo lleva un año en el radar público, desde que OpenAI lanzó ChatGPT- se está convirtiendo rápidamente en una habilidad que podría afectar a todo tipo de trabajos en casi todos los sectores empresariales, incluido el comercio minorista. Con ese fin, en agosto, Walmart lanzó una herramienta interna de IA generativa llamada My Assistant para todos sus trabajadores del campus. "Desde acelerar el proceso de redacción hasta servir como socio creativo o resumir grandes documentos, My Assistant tiene el potencial de cambiar la forma en que nuestros asociados trabajan y resuelven problemas", dijo la compañía en un post en LinkedIn.

Para familiarizar a la plantilla de su sede con el chatbot, Walmart ha iniciado un programa de formación que incluye un tutorial online. "Hemos creado un patio de recreo muy seguro, donde los asociados pueden entrar en My Assistant para hacer preguntas y aprender a usar las indicaciones", dijo Stomski. "Estamos comenzando allí para que realmente podamos ser los entrenadores del negocio a medida que comenzamos a intimar más con la IA".

Otro factor en el cambio de Walmart a la contratación basada en habilidades es ayudar a promover la diversidad entre su fuerza de trabajo corporativa, dijo Stomski. "Estamos eliminando barreras innecesarias para que podamos acceder a un grupo de talentos más amplio y diverso", dijo. "Una de esas barreras son los requisitos de titulación. Si pasamos a una estrategia basada en uno u otro requisito, abriremos significativamente el abanico de candidatos a un grupo más diverso que refleje las comunidades a las que servimos."

Colleen Ammerman, directora de la iniciativa sobre raza, género y equidad de la Harvard Business School, afirma que una estrategia de gestión del talento como la de Walmart evita tratar de impulsar objetivos numéricos al azar. "Es inteligente que las empresas piensen en cómo acceder a los mejores talentos y no pongan barreras arbitrarias, ya sea una burda herramienta de selección -¿tienes un título de cuatro años? - o barreras más sutiles, en términos de cómo percibimos a las personas de diferentes identidades", dijo.

En última instancia, según Stomski, el renovado proceso de contratación de Walmart "va a desbloquear el potencial de muchos de nuestros asociados [corporativos] para desarrollar sus carreras y acceder a empleos mejor pagados, lo que les ayuda a ahorrar dinero y vivir mejor. Va a afectar a todas las prácticas de la gente en el buen sentido".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bob Woods para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.