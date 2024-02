Telemundo presenta un programa especial sobre Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla

El exitoso programa de Telemundo "Al Rojo Vivo" se une a la cadena hermana Oxygen este sábado para presentar un especial sobre Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Gómez que está próxima a lanzar un documental con su versión del crimen.

“Al Rojo Vivo Edición Especial: Secretos de Selena y Yolanda” se transmitirá este sábado 17 de febrero a las 7pm/6c y será presentado por Jessica Carrillo, Lourdes Stephen y Myrka Dellanos, y contará con la participación especial de María Celeste Arrarás.

El programa hará una detallada evaluación de las más recientes declaraciones de Yolanda Saldívar, en las que hace revelaciones inéditas sobre su versión de lo que pasó entre ella y la reina del Tex Mex, Selena Quintanilla, a casi 30 años del asesinato.

La serie documental de dos partes, “Selena & Yolanda: the Secrets Between Them” se estrena este sábado a través de Oxygen y estará disponible en Peacock a partir del domingo.

Saldívar cumple una sentencia de cadena perpetua, pero a partir del 30 de marzo de 2025 podría salir de la cárcel bajo libertad condicional.

Fue encontrada culpable del asesinato de Selena Quintanilla, quien murió baleada en una habitación de un hotel de Corpus Christi, Texas, el 31 de marzo de 1995. La estrella musical tenía solo 23 años.

Saldívar era en ese entonces la presidenta del club de fans de la joven artista y su amiga.