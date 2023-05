Portavoz: Harry y Meghan se vieron involucrados en persecución “casi mortal”

NUEVA YORK — Un portavoz del príncipe Harry y su esposa Meghan dijeron el miércoles que la pareja estuvo involucrada en una persecución automovilística mientras los fotógrafos los seguían.

La oficina de la pareja dice que la pareja y la madre de Meghan fueron seguidas durante más de dos horas por media docena de vehículos después de salir de un evento de caridad en Nueva York el martes.

Dijo en un comunicado el miércoles que la persecución “resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos oficiales de la policía de Nueva York”. Llamó al incidente “casi catastrófico”.

Comunicado del portavoz del duque y la duquesa de Sussex:

“Anoche, el duque y la duquesa de Sussex y la Sra. Ragland estuvieron involucrados en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzi muy agresivos.

Esta persecución incesante, que duró más de dos horas, resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos oficiales de la policía de Nueva York.

Si bien ser una figura pública conlleva un nivel de interés del público, nunca debe ser a costa de la seguridad de nadie.

La difusión de estas imágenes, dada la forma en que se obtuvieron, fomenta una práctica altamente intrusiva que es peligrosa para todos los involucrados”.

En segundo plano, no para la atribución: el duque y la duquesa de Sussex aceptan un mayor nivel de atención cuando están en eventos públicos; en este caso, salieron y entraron al lugar públicamente y los paparazzi tomaron sus fotos.

La persecución podría haber sido mortal.

Esto involucró a media docena de vehículos oscurecidos con personas no identificadas que conducían imprudentemente y ponían en peligro al convoy y a todos los que los rodeaban.

Las infracciones de tráfico incluyeron:

Conducir en la acera

Sobrepasando luces rojas

Dar marcha atrás por una calle de sentido único

Conducir mientras hablas por teléfono

Conducir mientras tomas fotos

Bloquear ilegalmente un vehículo en movimiento

Las personas involucradas fueron confrontadas por policías uniformados varias veces y se apresuraron a continuar la persecución.

La familia se alojaba en una residencia privada y no quería comprometer la seguridad de la casa de su amigo.

Hubo imágenes de seguridad junto con otras pruebas para respaldar esta línea de tiempo y circunstancias".

La policía de Nueva York le dijo a NBC New York que "no tienen información sobre ningún incidente de anoche que involucre a Harry y Meghan", pero "han recibido muchas llamadas al respecto". NBC aún no ha podido verificar que el incidente haya ocurrido.