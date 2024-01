Jennifer López sorprende a su doble drag en un icónico bar gay de Los Ángeles

Una drag imitadora de Jennifer López recibió la sorpresa de su vida este fin de semana, cuando la superestrella de la vida real hizo una aparición sorpresa en el escenario.

Mientras la artista drag "Jo López" terminaba de interpretar el domingo la canción "Can't Get Enough" de Jennifer López, ataviada con una réplica del vestido de novia con recortes en forma de corazón del nuevo video musical de la Diva del Bronx, y lanzaba besos a la multitud abarrotada en el icónico bar gay de West Hollywood, The Abbey, la verdadera J. Lo se coló detrás de su imitadora.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Después de que "Jo López" gritara en estado de shock, ambas se abrazaron y luego Jennifer López agarró el micrófono y llevó a David Cooley, el fundador y director ejecutivo del lugar, al escenario.

Según The Abbey, la celebridad estaba en el bar para celebrar el 33 aniversario del lugar, honrar la defensa de Cooley de la comunidad LGBTQ+ y promocionar su nuevo sencillo, "Can't Get Enough", de su próximo álbum, "This is Me... Now".

Jennifer Lopez drag queen surprised by Jennifer Lopez, at The Abbey, West Hollywood California. pic.twitter.com/uFSbQ3ak9t — Mike Sington (@MikeSington) January 15, 2024

La artista drag y la cantante luego se cambiaron y se pusieron réplicas del famoso vestido Versace azul y verde que la intérprete de origen puertorriqueño usó en la ceremonia de los premios Grammy del año 2000.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Emi Tuyetnhi Trani para NBC News. Para más de NBCNews entra aquí.