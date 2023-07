Britney Spears afirma que fue golpeada por la seguridad del jugador de la NBA, Victor Wembanyama

LAS VEGAS - El novato de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, dijo el jueves que cree que Britney Spears lo agarró por detrás cuando entraba a un restaurante en un casino de Las Vegas, y que el equipo de seguridad con el que estaba empujó a la estrella del pop.

Wembanyama dijo que no le dijeron que Spears fue la persona que lo agarró hasta horas después, y que en realidad nunca la vio.

Spears, quien presentó un informe ante la policía de Las Vegas, indicó en publicaciones en Twitter e Instagram que el encuentro fue "súper vergonzoso" y negó haber agarrado a Wembanyama, diciendo que solo "le tocó el hombro para llamar su atención".

La cantante dijo que lo había reconocido más temprano en la noche, y al ver al número 1 del "draft" de la NBA de este año, un destacado francés de 7 pies y 3 pulgadas de altura que ingresa con tanto reconocimiento como el de LeBron James hace 20 años, ella “decidió acercarse a él y felicitarlo por su éxito”.

Spears dijo: “Su seguridad luego me golpeó en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derriba y me quita los anteojos de la cara”.

La policía dijo que se presentó un informe sobre un incidente en el Aria Resort & Casino, pero no dio más detalles.

El abogado de Spears, Mathew Rosengart, se negó a comentar, citando la investigación policial.

Wembanyama dijo que la seguridad le aconsejó que no se detuviera ante nadie al entrar al restaurante, consciente de que hacer una pausa podría causar revuelo y permitir que se formara una multitud.

“Algo sucedió, un poco, cuando caminaba con un poco de seguridad del equipo a un restaurante”, dijo Wembanyama. “Estábamos en el pasillo. Había mucha gente, así que la gente me estaba llamando, obviamente. Había una persona que me estaba llamando pero hablamos antes con seguridad”, agregó.

“No podía parar. Esa persona me estaba llamando... y me agarró por detrás”, señaló Wembanyama. “No vi lo que pasó porque caminaba derecho y no me detuve. Esa persona me agarró por detrás, no en mi hombro, me agarró por detrás. Sólo sé que la seguridad la alejó. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó. No me detuve a mirar para poder entrar y disfrutar de una buena cena”, afirmó.

Spears dijo en sus publicaciones en las redes sociales que la gente la rodea todo el tiempo, incluso esa misma noche, pero que su “equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos”.

TMZ informó por primera vez los detalles del evento que tuvo lugar el miércoles por la noche cerca de un restaurante en el casino. El medio de farándula dijo que Spears estaba en un grupo de cuatro tratando de entrar a un restaurante para cenar y que "fue rodeada por fanáticos cuando entró al casino".

El relato de TMZ sobre el encuentro con Wembanyama fue similar al de Spears. El sitio web dijo que ella lo tocó levemente en el hombro y terminó siendo golpeada en la cara y hasta le tumbaron las gafas.

"No lo supe durante un par de horas, pero cuando regresé al hotel… pensé que no era gran cosa, y luego el personal de seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears", dijo Wembanyama. “Al principio, estaba como: ‘Estás bromeando’. Pero sí, resulta que era Britney Spears. Nunca vi su rostro. Seguí caminando derecho”, aseguró.

El jugador no supo que la situación había sido noticia hasta el jueves.

“Obviamente vi las noticias esta mañana. Me desperté con varias llamadas telefónicas”, indicó Wembanyama, quien hará su debut en la NBA Summer League con los Spurs el viernes por la noche en Las Vegas contra los Charlotte Hornets.

Firmó algunos autógrafos para los fanáticos en el Aria el miércoles por la noche e hizo lo mismo para un pequeño número de espectadores cuando ingresó a una escuela secundaria local para practicar con los Spurs el jueves por la mañana.