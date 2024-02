¿Cuál será su próximo club? Mbappé le dice al PSG que se va al final de la temporada

PARÍS, Francia - El futbolista Kylian Mbappé anunció al Paris Saint-Germain (PSG) su intención de abandonar el club francés al final de la temporada, confirmó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

La persona, quien solicitó no ser identificada al no estar autorizada para pronunciarse públicamente, indicó que el atacante francés informó el jueves al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que no seguirá en el club cuando finalice su contrato, al final de esta temporada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Según la fuente, Mbappé, considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, no le indicó a Al-Khelaifi cuál será su próximo club.

En la mira del Real Madrid durante mucho tiempo, Mbappé será agente libre al término de la campaña y luego de una etapa de siete años con el PSG.

El campeón mundial francés informó al club en 2023 que no iba a activar la cláusula que le permitía prorrogar el contrato que firmó en 2021.

Aunque el Madrid se posiciona como el destino más seguro para Mbappé, su salida del PSG debe encender una puja con otros clubes ávidos de fichar al astro de 25 años.

Mbappé llegó al PSG en 2017 procedente de Mónaco en una operación por $190 millones.

En 2021, el PSG rechazó una oferta de $190 millones del Madrid por el atacante, que optó por firmar su actual contrato.

Mbappé se suma a la lista de astros que abandonan al club parisino en tiempos recientes, siguiendo los pasos de Lionel Messi y Neymar en 2023.

Durante su paso con el PSG, Mbappé ganó cinco títulos de la liga francesa, pero no ha podido consagrarse en la Liga de Campeones.