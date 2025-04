TEXAS — Eduardo Daboin Rall, un venezolano que estaba entre al menos 28 detenidos colocados en un autobús el viernes por la noche para ser deportados a El Salvador antes de que el vehículo diera la vuelta dramáticamente en medio de una disputa legal, dijo a NBC News que el episodio "me hizo llorar" y temer que iba a perder el contacto con su familia.

Los detenidos fueron subidos a un autobús en la instalación de detención Bluebonnet del Servicio de Inmigración y Control de Aduanasde Estados Unidos (ICE) en Texas, y partió para un vuelo de deportación desde Abilene, hasta que el Departamento de Seguridad Nacional recibió una llamada para "cancelar" el viaje y el autobús dio la vuelta para regresar a la instalación.

El movimiento se produjo en medio de una audiencia en un tribunal federal sobre la capacidad del gobierno para remover a los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. La Corte Suprema ordenó una pausa de sus posibles deportaciones horas después.

"Me sentí realmente nervioso. Me hizo llorar", dijo Daboin Rall a NBC News en español en una llamada desde la instalación de Bluebonnet. "Me hizo a mí y a los demás rezar y pedirle a Dios. Estaba tan nervioso porque sabía que no iba a tener más comunicación con mi familia, y sabía que ellos no podrían comunicarse conmigo."

Daboin Rall dijo que ICE les informó a él y a otros detenidos que serían enviados a El Salvador. El presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para remover a miembros de la pandilla Tren de Aragua y enviarlos a una prisión en El Salvador.

"Mis compañeros [detenidos] tienen mucho miedo de que nos deporten a El Salvador", dijo Daboin Rall. "No hay razón para que lo hagan, y hay aún menos razón porque no he tenido ningún tipo de antecedentes penales ni en mi país ni en este país."

Dijo que a los detenidos programados para el vuelo de deportación el viernes por la noche se les dieron avisos de deportación y que él, junto con otros detenidos, protestaron por firmar los documentos.

“No nos explicaron el papel, y el papel no tenía nada en español. Simplemente nos dijeron que era la ley AEA, y nos negamos a firmar porque no tradujeron el papel”, dijo Daboin Rall.

En extensas búsquedas en bases de datos, NBC News no ha encontrado antecedentes penales ni arrestos para Daboin Rall, y él niega cualquier afiliación con pandillas. DHS e ICE no han proporcionado ninguna explicación en respuesta a preguntas sobre la razón de su detención y posible deportación inminente del país bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. NBC News solicitó la información por primera vez el sábado.

Daboin Rall dijo que ICE lo detuvo el 18 de marzo, tres días después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Daboin Rall, un venezolano, ingresó al país en 2023 a través del programa de libertad condicional CBP One. Los registros proporcionados a NBC News muestran que se reunía mensualmente con un oficial de ICE en la oficina de campo de El Paso, Texas.

"Nunca he faltado a una audiencia en la corte. Nunca he faltado a una cita con inmigración o ICE", dijo Daboin Rall. "La verdad es: no tengo antecedentes penales. He hecho todo correctamente según las reglas de este país."

Daboin Rall y su esposa, Judy, ambos dijeron a NBC News que ICE nunca alegó que sus tatuajes lo implicaban como miembro de una pandilla hasta después de que fue detenido el 18 de marzo y puesto bajo custodia.

ICE detuvo por primera vez a Daboin Rall hace aproximadamente un año por un incidente en casa, dijo Judy Rall en una entrevista separada. Fue liberado entonces sin citaciones, pero fue llevado a un centro de procesamiento en El Paso una semana después, tras lo cual salió bajo fianza y tuvo que usar un rastreador.

Daboin Rall dijo que ICE evaluó cada uno de sus tatuajes cuando fue detenido por primera vez hace un año.

"Lo tienen registrado", dijo, añadiendo: "Fui tatuaje por tatuaje y les dije lo que significaba cada uno y que los tatuajes no tenían nada que ver con el crimen. Todos tienen que ver con la familia y conmigo mismo."

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Vaughn Hillyard, Kayla McCormick, Julia Ainsley y Maya Rosenberg para NBC News. Para más de NBC News haz clic aquí.