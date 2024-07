Texas tiene la peor calidad de vida entre los estados de EEUU en 2024, según CNBC

Puede que el mercado laboral se haya enfriado un poco, pero sigue habiendo muchas más ofertas de empleo en todo el país que personas disponibles para cubrirlas. Eso significa que los trabajadores cualificados siguen siendo un bien preciado.

Por eso, a las empresas que quieren atraer a buenos empleados les gusta establecerse en estados que ofrezcan una gran calidad de vida. Mientras que algunos estados están más que encantados de hacerlo, estos no son esos estados. Son los peores estados de Estados Unidos para vivir y trabajar.

Cada año, el estudio de CNBC America's Top States for Business tiene en cuenta la calidad de vida entre las diez categorías de competitividad utilizadas para clasificar los estados. Según la metodología de este año, la categoría de calidad de vida representa el 13% de la puntuación global de un estado.

Puntuamos a cada estado en función de múltiples factores de habitabilidad, como los índices de delincuencia, la atención sanitaria, la calidad del aire y la atención infantil. También tenemos en cuenta la protección de los trabajadores y las garantías legales contra todo tipo de discriminación. Y nos fijamos en la libertad personal, incluidos los derechos reproductivos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

En estos diez estados, la alfombra de bienvenida tiene más de un hueco.

10. Arizona

Getty Images Miembros de Arizona por el Acceso al Aborto, la iniciativa electoral para consagrar el derecho al aborto en la Constitución del Estado de Arizona, celebran una rueda de prensa y una protesta condenando a los republicanos de la Cámara de Representantes de Arizona y la prohibición del aborto de 1864 durante un receso de una sesión legislativa en la Cámara de Representantes de Arizona el 17 de abril de 2024 en Phoenix, Arizona. (Rebecca Noble | Getty Images)

Como cada uno tiene su propia opinión sobre el clima, no lo incluimos en nuestra clasificación de Calidad de Vida. Eso significa que Arizona se sitúa en el último escalón sin tener en cuenta siquiera el sofocante calor. Sin embargo, sí tenemos en cuenta la calidad del aire, y las crecientes temperaturas del estado están contribuyendo a una de las peores contaminaciones por ozono del país, según la Asociación Americana del Pulmón.

El Estado del Gran Cañón también presenta crecientes carencias en atención sanitaria, con menos de dos camas de hospital con personal por cada 1,000 habitantes, según la Asociación Americana de Hospitales.

En mayo, la gobernadora demócrata Katie Hobbs firmó la derogación de la prohibición casi total del aborto aprobada en 1864, antes de que Arizona fuera un estado. Sin embargo, el estado sigue teniendo una prohibición de 15 semanas. Y una peculiaridad en la constitución del estado podría permitir que la prohibición de 1864 vuelva a entrar en vigor, aunque sólo sea brevemente, este otoño.

Puntuación de la calidad de vida en 2024: 119 de 325 puntos (nota máxima de los estados: D-)

Puntos fuertes: Delincuencia, derecho de voto, protección de los trabajadores

Puntos débiles: Calidad del aire, derechos reproductivos, atención médica

9. Kansas

La atención infantil de calidad es escasa en el Estado del Girasol, con sólo 825 guarderías autorizadas en un estado de 2.9 millones de habitantes, según Child Care Aware of America. Kansas también cuenta con algunas de las guarderías más caras del país. Un matrimonio con unos ingresos medios puede gastar casi el 14% de los mismos en guarderías.

Y no se deje engañar por la idílica pradera: Los habitantes de Kansas denunciaron más de 11,000 delitos violentos en 2022, la cifra más reciente del FBI. La tasa de criminalidad ha comenzado a disminuir recientemente después de casi una década al alza, pero Kansas sigue siendo más violento que el país en su conjunto.

Puntuación de la calidad de vida en 2024: 113 de 325 puntos (nota máxima de los estados: F)

Puntos fuertes: atención sanitaria, derechos reproductivos

Puntos débiles: Cuidado de niños, delincuencia, protección de los trabajadores

8.Luisiana

Los habitantes del Estado Pelícano se enorgullecen de estar hechos de material duro. Probablemente sea algo bueno en un estado con la cuarta tasa de delitos violentos más alta del país, según las estadísticas del FBI, incluidos más de 300 asesinatos en 2022.

Luisiana es el estado menos saludable de Estados Unidos, según la United Health Foundation, con la cuarta tasa más alta de muertes prematuras. Más del 40% de los habitantes de Luisiana son obesos. Sin embargo, el estado es líder en el cuidado de niños, con más de 1.800 instalaciones autorizadas en un estado de 4.5 millones de habitantes, según el Departamento de Educación de Luisiana.

Puntuación de la calidad de vida en 2024: 100 sobre 325 puntos (calificación de los mejores estados: F)

Fortaleza: Cuidado infantil

Puntos débiles: Delincuencia, salud, derechos reproductivos

7. Missouri

El fiscal del condado de St. Louis, Wesley Bell, escucha a un votante preocupado después de emitir su voto el 3 de noviembre de 2020 fuera de la Junta Electoral del Condado de St. (Getty Images)

En 2020, mientras la pandemia de Covid-19 hacía estragos, Missouri se convirtió en uno de los últimos estados en ceder y permitir el voto anticipado y por correo. Pero sigue siendo uno de los estados más gravosos para votar, según el investigador electoral Michael Pomante, del Centro para la Democracia de Estados Unidos. Missouri es uno de los 10 únicos estados que exigen una excusa cualificada para votar por correo. Missouri también tiene la sexta tasa de criminalidad más alta de Estados Unidos, con más de 30,000 delitos denunciados en 2022.

Puntuación de Calidad de Vida 2024: 98 de 325 puntos (Calificación de los mejores estados: F)

Puntos fuertes: Calidad del aire

Puntos débiles: Derecho al voto, delincuencia, derechos reproductivos

6. Tennessee

Educadores y varias organizaciones de todo el estado de Tennessee marchan hacia la sede de Amazon en el centro de Nashville en protesta por el programa de vales escolares del gobernador Bill Lee el 12 de marzo de 2024 en Nashville, Tennessee. (Getty Images)

La Oficina de Investigación de Tennessee informa de que los delitos violentos en el Estado de los Voluntarios están disminuyendo, incluido un descenso de casi el 9% en la tasa de homicidios en 2022. Pero sigue siendo uno de los estados más violentos del país, según las estadísticas criminales del FBI.

La Campaña de Derechos Humanos alega que los legisladores de Tennessee desataron "un tsunami de legislación discriminatoria" en 2024, incluida una ley firmada por el gobernador republicano Bill Lee en abril que prohíbe al departamento de servicios sociales del estado tratar de colocar a los niños de acogida LGBTQ+ en hogares de apoyo. Otra ley allana el camino para que el estado suprima su comisión independiente de derechos humanos, integrándola en la oficina del fiscal general.

Puntuación de Calidad de Vida 2024: 96 de 325 puntos (Calificación de los mejores estados: F)

Puntos fuertes: atención infantil, calidad del aire

Puntos débiles: Delincuencia, Inclusión, Sanidad

5. Arkansas

El Estado Natural es peligroso, con la segunda tasa de delitos violentos más alta del país después de Nuevo México. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, las disposiciones antidiscriminatorias de la ley estatal de locales públicos son débiles, sin protección contra la discriminación por edad, condición de veterano o militar, embarazo, orientación sexual o estado civil. Sin embargo, el estado es líder en guarderías asequibles. Una pareja casada con ingresos medios puede esperar pagar sólo el 9% de sus ingresos en guarderías. Este estado de unos tres millones de habitantes cuenta con casi 1.800 guarderías autorizadas.

Puntuación de calidad de vida en 2024: 93 de 325 puntos (calificación de los mejores estados: F)

Puntos fuertes: Cuidado infantil

Puntos débiles: Inclusión, delincuencia, derecho al voto

4. Oklahoma

GETTY IMAGES El Dr. Franz Theard consulta a una mujer que busca abortar en Oklahoma en su clínica, Womens Reproductive Clinic, un proveedor de abortos en Santa Teresa, Nuevo México, el 7 de mayo de 2022. Paul Ratje/The Washington Post vía Getty Images

La prohibición del aborto en Oklahoma, desencadenada por la sentencia del Tribunal Supremo de 2022 en el caso Dobbs, es una de las más restrictivas del país, según el Instituto Guttmacher. Prohíbe el aborto en cualquier fase del embarazo, salvo en casos de violación o incesto, o si el procedimiento es necesario para salvar la vida de la madre. Los habitantes de Oklahoma tienen la tercera tasa de obesidad más alta del país y la tercera más baja de ejercicio físico. Todo ello contribuye a que el Estado de los Sooner sea uno de los menos saludables de Estados Unidos.

Puntuación de la calidad de vida en 2024: 85 de 325 puntos (nota máxima de los estados: F)

Puntos fuertes: Calidad del aire

Puntos débiles: Derechos reproductivos, salud, protección de los trabajadores, derecho al voto

3. Alabama

Elijah Nouvelage | Getty Images Votantes entran en un colegio electoral para depositar su voto en las primarias del estado el 5 de marzo de 2024 en Oxford, Alabama. 15 estados y uno de EEUU

Alabama es uno de los tres únicos estados que no permiten el voto anticipado, según The Center for Election Innovation and Research (los otros son Mississippi y New Hampshire). Y este año, el estado aprobó nuevas e importantes restricciones al voto por correo.

Oxfam America clasificó al Estado del Martillo Amarillo en el último lugar en cuanto a políticas salariales. El salario mínimo estatal de $7.25 dólares por hora cubre menos del 20% del coste de la vida de una familia de cuatro miembros. Alabama es uno de los cinco estados que carece de una ley que prohíba la discriminación de las personas no discapacitadas en los establecimientos públicos.

Puntuación de Calidad de Vida 2024: 83 de 325 puntos (Calificación de los mejores estados: F)

Puntos fuertes: Cuidado de niños

Puntos débiles: Derecho al voto, inclusión, protección de los trabajadores

2. Indiana

Indiana es el peor estado en cuanto a acceso a guarderías, con sólo 772 centros autorizados en un estado de casi siete millones de habitantes. La escasa oferta frente a la demanda hace que el cuidado infantil sea caro en el Estado Hoosier. Un matrimonio puede gastar casi el 13% de sus ingresos medios en guarderías.

Indiana se ha unido a un desfile de estados que aprueban leyes dirigidas a la población LGBTQ+, incluida la prohibición de la atención a menores que afirmen su género y la prohibición de que los profesores hablen de sexualidad humana desde preescolar hasta tercer grado.

Puntuación de la calidad de vida en 2024: 78 de 325 puntos (nota máxima de los estados: F)

Puntos fuertes: Delincuencia

Puntos débiles: Cuidado infantil, Derechos reproductivos, Inclusión, Derecho al voto

1. Texas

Darwin Varela es trasladado al Centro Médico Regional de Fort Duncan tras sufrir deshidratación el 18 de julio de 2023 en Eagle Pass, Texas.

Sí, lo sabemos. La gente se muda en masa al Estado de la Estrella Solitaria. Según la Oficina del Censo, sólo en 2022 se trasladaron allí unos 220,000 trabajadores con estudios. Entonces, ¿cómo es posible que puntuemos a Texas en los últimos puestos en cuanto a calidad de vida? El hecho es que la gente se muda a un estado por cualquier número de razones. Los que llegan a Texas se encuentran con serios problemas de habitabilidad, según los datos.

Tomemos algo tan básico como la atención sanitaria. Según la United Health Foundation, Texas ocupa el último lugar en cuanto a proveedores de atención primaria por cada 100,000 habitantes, con 182. Según The Commonwealth Fund, Texas lidera la nación -con diferencia- en residentes sin seguro médico, y un asombroso 19% de todas las personas con solvencia en Texas tienen deudas médicas que han ido a cobro.

Esos nuevos tejanos también encuentran pocas protecciones en la ley. Texas es otro de los estados que carece de una ley sobre locales públicos que prohíba la discriminación de las personas no discapacitadas; ha aprobado un aluvión de leyes contra la comunidad LGBTQ+; y su prohibición del aborto es la más estricta del país. Además, si alguno de esos nuevos residentes de Texas pierde su empleo, las prestaciones estatales de desempleo cubren menos del 10% del coste medio de la vida, según Oxfam America.

¿Podrían las políticas restrictivas de Texas desencadenar una reacción violenta? Hay algunos casos anecdóticos de personas que abandonan el estado por su prohibición del aborto y sus leyes contra la comunidad LGBTQ+. Pero por ahora, estadísticamente hablando, la gente sigue llegando al estado con la peor calidad de vida de Estados Unidos.

Puntuación de la calidad de vida en 2024: 75 de 325 puntos (nota máxima de los estados: F)

Puntos fuertes: Calidad del aire

Puntos débiles: Derechos reproductivos, atención médica, derecho al voto, inclusión, protección de los trabajadores.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Scott Cohn para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.