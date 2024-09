Texas devuelve cifra récord de $422 millones en propiedades no reclamadas; quedan $9,000 millones

La oficina del Contralor de Texas dice que han devuelto un récord de $422 millones en propiedad no reclamada hasta ahora en el año fiscal 2024, que termina el 30 de septiembre.

El Contralor Glenn Hegar dijo que la propiedad devuelta supera los $344 millones devueltos el año fiscal pasado y es la quinta vez en los últimos seis años fiscales que la oficina del Contralor ha devuelto más de $300 millones en propiedad no reclamada.

"Los $422.4 millones representan casi 250,000 reclamaciones pagadas a sus propietarios legítimos y el hecho de que mi oficina haya devuelto casi $3 mil millones a los tejanos desde que me convertí en Contralor es un testimonio de la gente trabajadora de nuestra División de Propiedad No Reclamada", dijo Hegar. "Animo a todos a visitar ClaimItTexas.gov para ver si el estado tiene algo de su propiedad no reclamada".

La propiedad no reclamada puede incluir "depósitos de servicios públicos olvidados u otros reembolsos, ingresos de seguros, cheques de nómina, cheques de caja, dividendos, regalías minerales, cuentas bancarias inactivas y contenidos de cajas de seguridad abandonadas".

Desde que el programa de propiedad no reclamada comenzó en 1962, Hegar dijo que la oficina del Contralor ha devuelto más de $4 mil millones en propiedad no reclamada a sus legítimos propietarios.

Cómo buscar dinero no reclamado en Texas

La oficina del contralor dijo que Texas tiene actualmente más de $9 mil millones en efectivo y otros objetos de valor a través del programa.

Por lo general, las empresas entregan los bienes al programa de propiedad no reclamada después de que hayan estado inactivos entre uno y cinco años. Por lo general, la propiedad no reclamada en poder del estado no prescribe, lo que significa que no hay plazo para que los propietarios presenten una reclamación: pueden hacerlo en cualquier momento.

Para obtener más información sobre el programa, buscar propiedad no reclamada o iniciar el proceso de reclamación, visite el sitio web del Contralor, ClaimItTexas.gov, o llame al 800-321-2274 (CASH).