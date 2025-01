Este artículo forma parte de "Dealing the Dead", una serie de NBC News que investiga el uso de cadáveres no reclamados para la investigación médica.

La presidenta del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas deja su cargo cuatro meses después de que una investigación de NBC News descubriera que el centro no se había puesto en contacto con las familias antes de utilizar los cadáveres de sus seres queridos para investigación médica.

En un comunicado emitido el lunes, la Junta de Regentes de la Universidad del Norte de Texas anunció que había aceptado la renuncia de Sylvia Trent-Adams. El comunicado, de tres párrafos, elogiaba la "dedicación, integridad y respeto" de Trent-Adams, pero no mencionaba el reportaje de NBC News ni el motivo de su marcha.

Trent-Adams y un portavoz del Centro de Ciencias de la Salud no respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

En septiembre, NBC News publicó la primera parte de una investigación de un año de duración sobre la práctica del Centro de Ciencias de la Salud de Fort Worth de trocear, estudiar y alquilar los cuerpos de los muertos no reclamados, aquellos cuyos familiares a menudo no pueden ser localizados fácilmente o cuyos parientes no pueden pagar la cremación o el entierro.

En un periodo de cinco años, el centro había recibido unos 2,350 cadáveres no reclamados de los condados de Dallas y Tarrant y utilizó muchos de ellos para formar a estudiantes de medicina; otros los diseccionó y alquiló a grupos externos, entre ellos importantes empresas de biotecnología y el ejército estadounidense, lo que contribuyó a que el centro ingresara unos $2.5 millones de al año. Esto se hacía sin el consentimiento de los fallecidos y, en muchos casos, sin el conocimiento de ninguno de sus supervivientes.

Pocos días antes de que se publicara la investigación de NBC News, el Centro de Ciencias de la Salud anunció que suspendía su programa de donación de cadáveres, despedía a los funcionarios que lo dirigían y contrataba a una consultora para que estudiara el funcionamiento del programa.

En correos electrónicos enviados a estudiantes y profesores, Trent-Adams dijo que el reportaje había revelado "una falta de controles y supervisión suficientes" del Programa de Donación de Cadáveres del centro, que, según ella, "no había cumplido las normas de respeto, cuidado y profesionalidad que exigimos". Dijo que la dirección del centro desconocía, por ejemplo, que el programa de cadáveres enviaba habitualmente restos no reclamados — incluidos los de veteranos del ejército estadounidense — a otros estados.

En los días siguientes, Trent-Adams recibió varios mensajes de estudiantes, personal y antiguos alumnos preocupados, según los correos electrónicos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos. En un mensaje, un estudiante de medicina del Health Science Center escribía que les habían enseñado que «el consentimiento es la base de la práctica de la medicina», pero que el reportaje de NBC News había "puesto en duda que la administración estuviera practicando esto en nuestro laboratorio académico de anatomía".

"Me revuelve el estómago pensar que diseccionábamos cuerpos sin consentimiento", escribió otro estudiante a Trent-Adams. "Nos referíamos a ellos como 'donantes' porque eso es lo que pensábamos que eran, no individuos indigentes que no tenían voz ni voto en el asunto".

Muchas de las personas cuyos cadáveres fueron utilizados por el Centro de Ciencias de la Salud no tenían parientes cercanos, pero NBC News pudo localizar rápidamente a varias familias que estaban enfadadas y desconsoladas al enterarse por los periodistas de que sus familiares habían sido disecados y estudiados sin permiso. En octubre, el medio publicó los nombres de cientos de personas cuyos cadáveres no habían sido reclamados y enviados al centro, lo que llevó a más supervivientes a dar la cara. En total, los reporteros han identificado a más de 25 familias que se enteraron semanas, meses o años después de que un familiar había sido utilizado para la investigación.

A medida que se fueron presentando más supervivientes, el Centro de Ciencias de la Salud declaró en septiembre que sus responsables estaban "trabajando para ponerse en contacto con las familias y presentarles nuestras más sinceras disculpas."

Abigail Willson estaba entre los que buscaban respuestas. Se enteró de la muerte de su madre y de la donación al Centro de Ciencias de la Salud por la lista publicada por NBC News. Cuando Willson y su familia acudieron al centro en octubre para solicitar más información, dijo que un miembro del personal les dijo que Trent-Adams deseaba reunirse con ellos.

"Estuvimos allí sentados durante 45 minutos, y el presidente de la universidad nunca vino", dijo Willson. "Luego nos tomaron los datos para dárselos a ella, y nunca llamó".

Las consecuencias continuaron en noviembre, cuando la Comisión de Servicios Funerarios de Texas envió una carta a Trent-Adams ordenando al centro que detuviera inmediatamente la práctica de licuar cadáveres, que según la comisión estaba prohibida por la ley estatal. El centro defendió la legalidad de la práctica conocida comúnmente como cremación en agua, pero dijo que había dejado de hacerla el día en que NBC News publicó su investigación en septiembre.

El Centro de Ciencias de la Salud había estado recibiendo cuerpos no reclamados desde al menos 2019, tres años antes de que Trent-Adams fuera contratada como presidenta tras una carrera en el ejército. Anteriormente fue cirujana general interina de Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Su último día en el Centro de Ciencias de la Salud será el 31 de enero.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Mike Hixenbaugh para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.