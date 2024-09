Legisladores de Texas buscan detener ejecución de sentenciado por matar a su hija

AUSTIN, Texas (AP) — Un grupo bipartidista de legisladores de Texas presentó el martes una petición al gobernador republicano Greg Abbott y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado para detener la ejecución programada el próximo mes de un hombre condenado por el homicidio de su hija de 2 años en 2002, argumentando que el caso se basó en pruebas científicas defectuosas.

La petición de 84 legisladores de la Cámara de Representantes del estado, controlada por los republicanos, así como de expertos médicos, abogados especializados en la pena de muerte, un exdetective del caso y el novelista bestseller John Grisham, es una rara muestra de apoyo bipartidista generalizado en Texas contra una ejecución planificada.

Robert Roberson está programado para morir por inyección letal el 17 de octubre. Los fiscales dijeron que su hija, Nikki Curtis, murió por lesiones causadas por sacudidas violentas, también conocidas como síndrome del bebé sacudido.

"Hay una mayoría fuerte, una mayoría bipartidista, en la Cámara de Representantes de Texas que tiene serias dudas sobre la ejecución de Robert Roberson", dijo el representante Joe Moody, un demócrata, en una conferencia de prensa en el Capitolio del estado. "Este es uno de esos temas de vida o muerte, y nuestra ideología política no juega un papel aquí".

Según la ley de Texas, el gobernador puede otorgar un aplazamiento único de 30 días para una ejecución. El indulto completo requiere una recomendación de la mayoría de la Junta de Indultos y Libertad Condicional, cuyos miembros son nombrados por el gobernador.

Desde que asumió el cargo en 2015, Abbott ha otorgado clemencia en solo un caso de pena de muerte cuando conmutó la sentencia de muerte de Thomas Whitaker por cadena perpetua en 2018.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se negó a hacer comentarios. Un portavoz de la oficina del gobernador no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

La petición de clemencia y los defensores de Roberson argumentan que su condena se basó en ciencia inexacta y que los expertos han desacreditado en gran medida que los síntomas de Curtis se alinearan con el síndrome del bebé sacudido.

“La muerte de Nikki ... no fue un crimen, a menos que sea un crimen que un padre no pueda explicar problemas médicos complejos que incluso los profesionales médicos capacitados no pudieron comprender en ese momento”, dice la petición. "Sabemos que los pulmones de Nikki estaban gravemente infectados y luchando por obtener oxígeno, durante días o incluso semanas antes de su colapso".

Roberson ha mantenido su inocencia. En 2002, llevó a su hija al hospital después de decir que se despertó y la encontró inconsciente y con los labios azules. Los médicos en ese momento sospecharon de la afirmación de Roberson de que Curtis se había caído de la cama mientras dormían, y algunos testificaron en el juicio que sus síntomas coincidían con los del síndrome del bebé sacudido.

Muchos profesionales médicos ahora creen que el síndrome puede diagnosticarse demasiado rápido antes de considerar el historial médico del bebé. Expertos del Centro Médico de la Universidad de Stanford, la Universidad de Pensilvania y el Hospital Infantil de Minnesota son algunos de los profesionales que firmaron.

Roberson es autista, y sus abogados afirman que su comportamiento fue utilizado erróneamente en su contra y que los médicos no descartaron otras explicaciones médicas para los síntomas de Curtis, como la neumonía.

El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas detuvo previamente su ejecución en 2016. Pero en 2023, el tribunal permitió que el caso avanzara nuevamente y se fijó una nueva fecha de ejecución.

Los fiscales dijeron que las pruebas contra Roberson seguían siendo sólidas y que la ciencia del síndrome del bebé sacudido no había cambiado tanto como afirmaba la defensa.

Brian Wharton, un exjefe de detectives en Palestine, Texas, que ayudó en la acusación de Roberson, firmó la petición y pidió públicamente al estado que detuviera la ejecución.

"Sabiendo todo lo que sé ahora, estoy firmemente convencido de que Robert es inocente", dijo Wharton.