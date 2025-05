TEXAS — Los legisladores de Texas esperan frenar el aumento de las facturas de seguros de los propietarios de viviendas, aunque reconocen que no pueden hacer mucho para reducir los costos.

Los legisladores han presentado proyectos de ley para limitar el aumento de las tarifas de las compañías de seguros y ayudar a los propietarios de viviendas a hacerlas más asegurables. También han tratado de obligar a las aseguradoras a ser más francas con los propietarios de viviendas cuando deciden retirar la cobertura, o denegarla en primer lugar.

Los tejanos pagan algunas de las primas de seguro más altas del país. Por término medio, los propietarios de viviendas en Texas han visto aumentar sus primas de seguro en dos dígitos en los últimos años, muy lejos de la década anterior, cuando tales aumentos eran inauditos. Las tasas de seguro de los propietarios de viviendas subieron casi un 19% en 2024, según el Departamento de Seguros de Texas, ligeramente por debajo de más del 21% el año anterior.

Según los expertos en seguros, varios factores han disparado el costo de los seguros en los últimos años. Por un lado, el aumento del valor de las propiedades en Texas, en pleno boom demográfico, ha elevado el costo de asegurar viviendas y negocios. El cambio climático ha intensificado los fenómenos meteorológicos extremos, como granizadas, huracanes y heladas invernales, y ha hecho más frecuentes las inclemencias del tiempo. Con el crecimiento de la población del estado, más personas se han trasladado a la trayectoria de ese clima severo. El aumento de los costos de la mano de obra y de los materiales de construcción ha incrementado el costo de la reparación de los daños causados por las inclemencias meteorológicas.

Contratar un seguro de vivienda no es un costo opcional. Los prestamistas exigen a los compradores de viviendas que contraten un seguro para obtener una hipoteca. Aunque la casa esté pagada, los expertos en seguros dicen que no es aconsejable prescindir de la cobertura en caso de catástrofe.

Incluso cuando los legisladores buscan maneras de hacer frente a la crisis de los seguros, reconocen que muchos de los conductores de los costos de seguros están fuera de control de los legisladores, dicen.

"No podemos controlar el clima, no podemos controlar la inflación", dijo el mes pasado el representante estatal Tom Oliverson, un republicano de Cypress detrás de una de estas propuestas, a un comité de la Cámara. "No puedo controlar la disponibilidad de materiales de construcción, y no puedo controlar cómo se construyeron las casas que ya están construidas, con qué estándar se construyeron".

Y se encuentran en la tesitura de intentar frenar los desorbitados costo de los seguros sin ahuyentar a las aseguradoras y hundir el mercado estatal de seguros.

Una propuesta del senador Charles Schwertner, republicano de Georgetown, pretende ofrecer a los asegurados un freno a las fuertes subidas de las tarifas. En Texas, las aseguradoras pueden presentar propuestas de subidas de tarifas al Departamento de Seguros de Texas, el regulador de seguros del Estado, y aplicar las nuevas tarifas de inmediato. Si el organismo decide posteriormente que el aumento no es razonable, puede desaprobarlo.

El proyecto de ley 1643 del Senado, que ha sido aprobado por el Senado pero está a la espera de una audiencia en la Cámara de Representantes, obligaría al Departamento de Seguros a aprobar cualquier aumento de tarifas superior al 10% antes de que pueda entrar en vigor.

"A medida que las compañías introducen cambios significativos en las tarifas, corresponde al poder legislativo garantizar que el entorno regulador concede a estas solicitudes el nivel de escrutinio que necesitan", declaró Schwertner antes de la votación del proyecto de ley en el Senado en abril.

Esta propuesta ha suscitado el rechazo del sector asegurador. Poner un tope a los aumentos de las tarifas no hace nada para abordar los factores subyacentes del creciente costo de los seguros, dijo Beaman Floyd, que dirige la Coalición de Texas para Soluciones de Seguros Asequibles, un grupo que representa a las principales compañías de seguros como Allstate, State Farm y USAA. Las aseguradoras podrían buscar menores aumentos de tarifas de lo que de otro modo habrían hecho si temen que los reguladores no aprueben los más grandes, dijo Floyd — dejándolos con crecientes responsabilidades financieras que podrían conducir a cancelaciones de pólizas porque las aseguradoras no pueden permitirse el lujo de proporcionar cobertura.

"Eso no es bueno para los consumidores", afirma Floyd.

Exigir al regulador estatal de seguros que revise los aumentos de tarifas superiores al 10% no significa necesariamente que el regulador vaya a rechazar automáticamente esos aumentos, dijo Schwertner en un comunicado. El proyecto de ley "simplemente pretende frenar las prácticas descontroladas de presentación y revisión de tarifas", dijo.

Los defensores de los consumidores argumentan que el sistema actual del Estado no proporciona un control real sobre las aseguradoras, un control que la propuesta de Schwertner podría, en teoría, ayudar a crear. Pero también les preocupa que las aseguradoras frustren la intención de la ley simplemente solicitando múltiples aumentos de tarifas, una práctica que el proyecto de ley no limita. Ware Wendell, director ejecutivo del grupo de defensa de los derechos de los consumidores Texas Watch, afirmó que, en teoría, una aseguradora podría solicitar un aumento del 9% un mes y pedir lo mismo al mes siguiente.

"Las aseguradoras podrían llegar y picar", dijo Wendell.

El Departamento de Seguros de Texas seguiría exigiendo a las aseguradoras que justificasen sus aumentos de tarifas aunque presentasen múltiples incrementos al año, dijo Schwertner. Si esos aumentos no están justificados, el Estado podría rechazarlos, añadió.

Las aseguradoras y las asociaciones de consumidores están de acuerdo en algunas propuestas. El proyecto de ley 1576 de la Cámara de Representantes, cuyo autor es Oliverson, crearía un programa estatal de subvenciones para ayudar a los propietarios a reacondicionar sus viviendas para que resistan huracanes y tormentas de viento, siguiendo el modelo de un programa similar en Alabama. La idea es que las aseguradoras sean más proclives a asegurar una vivienda si está reforzada contra las inclemencias del tiempo, y que el costo del seguro de esa vivienda sea menor.

"Es una forma única de reducir el costo de los seguros animando a la gente — no obligando, no es un mandato — a reconstruir su casa con un estándar más alto que conlleve menos riesgo y menos costo", declaró Oliverson en abril ante la Comisión de Seguros de la Cámara de Representantes.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara a finales del mes pasado. El Senado aún no ha tomado medidas. La cantidad de dinero que el estado gastaría en el programa depende de la aprobación del proyecto de ley de ambas cámaras, y sobre el resultado de las negociaciones presupuestarias entre la Cámara y el Senado.

Los legisladores han considerado otras ideas. El departamento estatal de seguros está supervisado por un único comisario nombrado por el gobernador. Otra propuesta de Schwertner lo ampliaría a tres comisarios, uno de los cuales debería tener experiencia en la defensa del consumidor. Los legisladores también han presentado proyectos de ley para impedir que las aseguradoras obliguen a los consumidores que buscan un seguro de vivienda a contratar también un seguro de automóvil, y para exigir a las aseguradoras que informen activamente de por qué pueden denegar la cobertura a los propietarios de viviendas o cancelar sus pólizas.