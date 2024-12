Director de educación superior busca lograr que más texanos de bajos ingresos asistan a la universidad

Wynn Rosser, un texano del este y con raíces familiares multigeneracionales en la vida rural, tomará el timón de la agencia de educación superior de Texas en el nuevo año.

Como comisionado de educación superior, Rosser será el director ejecutivo del Consejo de Coordinación, la agencia estatal con un presupuesto de $2,900 millones que supervisa los programas de ayuda financiera de Texas y ayuda a poner en práctica la visión estratégica del estado para la educación superior pública.

Rosser dijo que está centrado en conseguir que más tejanos de bajos ingresos vayan a la universidad porque un título postsecundario es un camino hacia un trabajo estable y puede transformar a las futuras generaciones de familias. Y el estado puede conseguirlo ampliando los programas de ayuda financiera, invirtiendo en investigación y haciendo hincapié en los títulos asociados y los certificados.

El viernes, ante líderes de la educación superior y responsables políticos, Rosser reflexionó sobre cómo su madre creció en una casa del tamaño del escenario en el que él se encontraba, utilizando una letrina porque no disponían de fontanería interior. Y cómo la decisión de su padre de obtener un título en la Universidad A&M de Texas cambió la trayectoria de la vida de su familia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

"¿Qué suerte tengo de que papá consiguiera entrar (en la universidad) y tener éxito? Mamá y papá tomaron decisiones sabias", dijo Rosser, con la voz entrecortada y tratando de encontrar el equilibrio. "Por eso puedo sentarme con ustedes a hablar de la séptima economía más grande y a preparar a más estudiantes para el éxito".

Rosser habló con los periodistas sobre sus planes como comisario antes de sus declaraciones públicas. He aquí tres conclusiones de sus comentarios.

Texas debe ayudar a más estudiantes a pagar la universidad

Los estudiantes quieren ir a la universidad, pero tienen miedo de endeudarse para continuar su educación después de la secundaria, dijo Rosser.

"La aspiración no es el reto en Texas, pero, sin embargo, todavía tenemos sólo alrededor de la mitad de los estudiantes que se matriculan directamente", dijo Rosser. "Esa es una gran oportunidad para nosotros. ¿Cómo aprovechamos la aspiración y apoyamos a los estudiantes para que alcancen sus sueños, ya sea el subbachillerato o el bachillerato?"

La Junta solicita $340 millones a la Asamblea Legislativa para ampliar las ayudas económicas a los estudiantes. La solicitud de créditos permitiría a la junta garantizar a los estudiantes de bajos ingresos en el 25% superior de su clase de graduación de la escuela secundaria ayuda financiera a través de la subvención de Oportunidad de Educación de Texas y la subvención Hacia la Excelencia, Acceso y Éxito, o TEXAS, dijo David Troutman, el comisionado adjunto para asuntos académicos, en una reunión trimestral de la junta en octubre.

Los responsables de la enseñanza superior también tienen que ayudarles a entender el coste de la universidad y los títulos que necesitan para conseguir los trabajos que les interesan, dijo Rosser.

"Tenemos que ayudar a los estudiantes y a sus familias a comprender qué se necesita para alcanzar ese sueño, y proporcionarles esa información con antelación y de forma sistemática, para que puedan planificarse", dijo Rosser.

Para lograr los objetivos de mano de obra, hay que centrarse en los estudiantes adultos

Rosser heredará el plan estatal 60x30, que fijó el ambicioso objetivo de aumentar al 60% el número de tejanos de 25 a 34 años con una titulación postsecundaria para 2030. El plan se creó para satisfacer las necesidades de mano de obra del estado: Se espera que alrededor del 71% de los puestos de trabajo requieran educación postsecundaria para 2036.

En las zonas rurales del este de Texas, los estudiantes suelen oír que "tienen que marcharse para triunfar". Pero en la zona hay miles de puestos de trabajo muy demandados y bien remunerados, afirma Rosser. Actualmente es presidente y director general de la Fundación T.L.L. Temple, que analizó los empleos en la región. Esos empleos no requieren una licenciatura, pero sí una credencial más allá del bachillerato.

"No todas las credenciales son necesariamente iguales", afirma Rosser.

Cada vez más estudiantes rurales se matriculan en programas de doble crédito, en los que pueden asistir a clases universitarias mientras cursan el bachillerato. Esto ha puesto a más jóvenes en el camino hacia la universidad, acercando al estado a su objetivo.

Su predecesor, Harrison Keller, supervisó la ampliación del plan 60x30 para incluir a los tejanos de 25 a 64 años.

Los estudiantes adultos tienen necesidades diferentes cuando regresan a la escuela para completar sus estudios. Eso significa que la junta de coordinación y las universidades de Texas necesitan estrategias diferentes para apoyar a esos estudiantes, dijo Rosser.

"La vida es más difícil cuando trabajas y tienes personas a tu cargo", afirma Rosser. "¿Cómo compaginas todas esas cosas con intentar ir a clase? Eso hace que las opciones de credenciales más flexibles sean quizá más atractivas".

Las universidades de Texas deben ampliar su brazo investigador

El Comisario entrante también está estudiando la forma en que Texas puede ayudar a las universidades de investigación «emergentes» a ampliar su capacidad investigadora.

Rosser pasó 14 años desempeñando funciones docentes y administrativas en la Universidad A&M de Texas, una de las dos instituciones públicas de investigación más importantes del Estado.

Las universidades de todo el país han invertido activamente en su investigación porque ayuda a atraer subvenciones y socios industriales que podrían querer trabajar en proyectos de investigación y ayuda a reclutar profesores y estudiantes de posgrado.

"Tenemos que asegurarnos de que estamos preparando a los estudiantes, no sólo para el trabajo de hoy, sino para los trabajos del futuro. Y para ello contamos con las universidades de investigación, en cuya financiación ha invertido la Legislatura", dijo Rosser. "Espero que más estudiantes de Texas aprovechen esa oportunidad y se conviertan ellos mismos en investigadores y miembros de la facultad, para que podamos reforzar la economía".

En la sesión legislativa de 2023, los legisladores de Texas crearon el Fondo Universitario de Texas, una dotación de $3,900 millones para ayudar a otras universidades a alcanzar hitos en investigación.

Este artículo fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido a través de una asociación con The Associated Press.