Departamento de Seguridad Pública de Texas estrena director

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) tiene un nuevo director: el Coronel Freeman Martin, exmiembro de los Texas Ranger y subdirector del DPS.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, tomó juramento a Martin en una ceremonia de cambio de mando frente a la sede del DPS de Texas en Austin este lunes por la mañana.

Martin, de 56 años, reemplaza al coronel Steve McCraw, quien anunció el verano pasado que se retiraría a finales de año después de dirigir la agencia durante 15 años. La semana pasada, un día antes del Día de Acción de Gracias, McCraw se despidió del personal al salir de la sede del DPS de Texas en Austin por última vez como director.

McCraw, junto con el gobernador y miembros de la Comisión de Seguridad Pública, estuvo presente el lunes en la ceremonia de transferencia del liderazgo de la agencia.

"Es un honor estar aquí hoy. Es un día muy importante. Es un día que aprecio porque el Departamento de Seguridad Pública nunca puede ser demasiado bueno y, francamente, cuando me sigue alguien que creo que lo hará tan bien, "O mejor trabajo que yo, es un gran día. Gran día para Texas. Gran día para el Departamento de Seguridad Pública. Felicitaciones, Coronel Martin", dijo McCraw. "Dios bendiga a Freeman, a usted y a su familia, y buena suerte para usted".

El gobernador agradeció a McCraw por su liderazgo durante los últimos 15 años y le dio crédito por la transición del Departamento de Seguridad Pública de Texas a una de las principales agencias policiales a nivel estatal del país.

"No podemos lograr nuestro objetivo de seguridad pública en este estado si no tenemos en la cima del liderazgo a alguien que se dedique las 24 horas del día, los 7 días de la semana a cumplir esa misión para la gente", dijo Abbott. "Texas es mejor y más seguro gracias a Steve McCraw".

Antes de tomar el juramento del cargo y presentarle una nueva insignia de coronel, Abbott dijo que Martin tenía el corazón de un líder, tiene una larga trayectoria en la agencia y conocimientos en todos los temas y se dedicará al estado de derecho en el estado. .

"Sé que él aporta a esta tarea las cualidades, los rasgos y la experiencia necesarios para poder llenar los grandes zapatos que dejó Steve McCraw, pero más importante que eso, poder asegurar a nuestros compañeros texanos que este primer ministro La agencia continuará su legado de trabajar desde todos los rincones de todo el estado de Texas para garantizar la seguridad de la gente de Texas", dijo Abbott. "Se asegurará de que Texas siga siendo un estado de ley y orden".

Martin fue seleccionado unánimemente el mes pasado por la Comisión de Seguridad Pública de cinco miembros como próximo director del DPS. Es el primer Texas Ranger en la historia del departamento en ser nombrado director.

"No puedo dejar de reconocer al director Steve McCraw. Sin lugar a dudas, es el mejor director de DPS que hemos tenido. He tenido el privilegio de trabajar con él durante 15 años y codo a codo durante los últimos seis. Cuando digamos los últimos seis, no sabe qué noches, fines de semana, días festivos… no sabe qué es eso, seis años, todos los días, los 365 días del año. ", dijo Martín. "A lo largo de este proceso durante los últimos meses, he oído repetir que no quieres ser la persona que siga a Steve McCraw y no estoy de acuerdo con eso. Creo que la mejor manera de honrar su legado de bien es para aprovechar su éxito".

Con ese fin, Martin prometió trabajar estrechamente con socios locales y federales para garantizar que tengan lo que necesitan para lograr que Texas sea un lugar más seguro.

Martin comenzó su carrera en el DPS en 1990 como policía estatal en Winnie. Desde entonces, sirvió en la patrulla de carreteras en Lubbock, trabajó en narcóticos en Houston y luego se mudó a los Texas Rangers, donde trabajó en Houston y Austin antes de ser nombrado comandante regional. Martin fue nombrado subdirector de Operaciones de Seguridad Nacional en 2018.

En su declaración del miércoles, el DPS dijo que Martin "tiene una gran experiencia en gestión de crisis y seguridad, incluida protección ejecutiva, operaciones de prevención de delitos violentos, inteligencia, contraterrorismo y seguridad fronteriza y nacional.

A lo largo de su carrera, Martin ha liderado la respuesta del departamento a numerosas crisis de alto perfil, como los asesinatos en serie de Rice Village, la investigación de Twilight Rapist, el tiroteo masivo de Sutherland Springs, los bombardeos en serie de Austin, el huracán Harvey, numerosas operaciones de prevención de disturbios y la histórica misión de seguridad fronteriza Operación Estrella Solitaria de Texas".

"Martin estableció un Centro Antipandillas de Texas (TAG) en San Antonio, desarrolló conjuntamente el programa del Equipo de Respuesta a la Escena del Crimen Mayor de los Rangers de Texas y supervisó numerosos programas e iniciativas para apoyar a los socios de las agencias policiales locales en todo el estado", indica un comunicado de DPS.

Martin obtuvo una licenciatura en justicia penal y se graduó de la Escuela de Comando y Estado Mayor de Policía de la Universidad Northwestern.