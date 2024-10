Congresistas de Texas exigen respuestas tras investigación sobre cuerpos no reclamados

Este artículo forma parte de "Dealing the Dead", una serie que investiga el uso de cadáveres no reclamados para la investigación médica.

Dos congresistas exigen respuestas a las autoridades después de que NBC News sacara a la luz el incumplimiento de la obligación de informar a los familiares de las personas fallecidas cuyos cadáveres se utilizaban para la investigación médica. Los políticos también preguntaron por las indemnizaciones a esas familias.

Los Reps. Jasmine Crockett y Marc Veasey, ambos demócratas por Texas, hicieron estas peticiones el miércoles en una carta dirigida a los médicos forenses de los condados de Dallas y Tarrant, citando una investigación de NBC News que descubrió que los condados habían proporcionado cientos de cadáveres no reclamados al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas sin obtener el consentimiento de los fallecidos o de sus familiares. El centro diseccionó muchos de esos cadáveres y alquiló las partes para que las utilizaran otras facultades de medicina, empresas de investigación con ánimo de lucro y el ejército.

Los reporteros encontraron numerosos casos en los que los familiares estaban localizables pero nunca fueron contactados - y más tarde se horrorizaron al enterarse por los reporteros de lo que había sucedido con los cuerpos de sus familiares. Crockett y Veasey, que representan a partes de los condados de Dallas y Tarrant, se declararon "consternados" por el hecho de que entre los cadáveres no reclamados hubiera veteranos con derecho a prestaciones federales que cubren los funerales militares. Se refirieron a una ley estatal que obliga a los investigadores de defunciones a presentar declaraciones juradas en las que declaren que han realizado una "indagación diligente" para encontrar a la familia de una persona fallecida.

Las oficinas de los médicos forenses de Dallas y Tarrant no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. El Centro de Ciencias de la Salud declinó hacer comentarios.

Los legisladores dijeron que estaban particularmente preocupados por el tratamiento de Victor Honey, cuyo caso fue destacado por NBC News. Honey, veterano del ejército, padecía una enfermedad mental y era un vagabundo en Dallas cuando murió en septiembre de 2022. Después de que la Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas no encontrara a su familia, su cuerpo fue entregado al Centro de Ciencias de la Salud, donde fue cortado en trozos y utilizado por empresas de tecnología médica y el ejército. Su familia, incluida una ex esposa y un hijo adulto que compartía su apellido y vivía cerca, no se enteró de su muerte, ni de cómo se utilizó su cuerpo, hasta este año.

"Al no ponerse en contacto con la familia del señor Honey, se le privó de los derechos que se ganó por servir valientemente a nuestro país", escribieron Crockett y Veasey. "Este caso por sí solo plantea serias preocupaciones sobre cómo los investigadores de Dallas y el condado de Tarrant intentan satisfacer el requisito de 'investigación diligente' establecido por la ley estatal".

Los legisladores pidieron a los médicos forenses del condado que respondieran antes del 30 de noviembre a una lista de preguntas sobre su gestión de los cadáveres no reclamados, especialmente los de veteranos; sus sistemas para encontrar a los familiares más próximos; y si tienen planes para indemnizar a las familias que no recibieron la notificación adecuada.

El reportaje de NBC News llevó al Centro de Ciencias de la Salud a suspender su programa de donación de cadáveres, despedir a las personas que lo dirigían y contratar a una empresa consultora para que investigara sus operaciones. El condado de Tarrant adoptó la semana pasada una nueva política que exige intentos más rigurosos para encontrar a los familiares.

Crockett y Veasey dijeron que eso no era suficiente.

"Aunque acogemos con satisfacción estos cambios, no borran el dolor y la pena que miles de familias están sintiendo como resultado de los fallos detallados en la investigación de la NBC, ni garantizan que ahora existan las salvaguardias adecuadas para evitar la cremación no aprobada de personas o veteranos", escribieron.

Este artículo fue publicada originalmente en inglés por NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.