Acusado de atropellar a la madre de su hijo en Texas mantendrá la patria potestad hasta el juicio

Un hombre de Texas acusado de homicidio involuntario tras atropellar con su auto a la madre de su hijo de un año mantendrá su patria potestad, según ha dictaminado un juez.

Ulise DeLao, de 29 años, fue detenido el 28 de mayo y acusado de homicidio por intoxicación en Canyon, Texas, después de que la policía fuera enviada a un accidente de tráfico en el que estaba implicado un peatón. DeLao había atropellado a Brittany Torres, de 27 años, cuando ésta se encontraba fuera del vehículo y fue declarada muerta en el lugar de los hechos, según informó entonces la policía de Canyon.

En una recaudación de fondos en línea para la familia de Torres se decía que ella y DeLao mantenían una relación.

Los registros judiciales del condado de Randall muestran que está acusado de homicidio involuntario. En agosto, un gran jurado se negó a acusar a DeLao de un cargo mejorado de asesinato. Se declaró inocente poco después de su detención, dijo su abogado Jesse Quackenbush.

El lunes, un juez del condado de Randall dictaminó en otro caso que DeLao puede conservar la patria potestad de su hijo de un año con Torres.

Al día siguiente de la muerte de Torres, su madre, Jaqueline Sánchez, presentó una petición ante el tribunal civil del condado de Randall para convertirse en la tutora legal del hijo de 1 año de DeLao y Torres, informaron Law&Crime y la emisora local de ABC KVII-TV. NBC News ha revisado el sumario del caso.

Sin embargo, el lunes, el juez James W. Anderson rechazó el intento de poner fin a la patria potestad de DeLao, informaron los medios.

"El juez se negó a poner fin a sus derechos parentales", dijo Quackenbush a NBC News. "El sistema judicial no tiene intención alguna de retirarle la patria potestad ni ahora ni en el futuro". El juez tomó una decisión final no apelable basada en su discreción de que no había pruebas para poner fin a los derechos parentales."

Quackenbush dijo que el juez tomó "la decisión absolutamente correcta".

Dijo que no hubo delito intencionado en la muerte de mayo. "Después de que nuestro gran jurado lo examinara con un peine de dientes finos en el condado de Randall, Texas, han determinado que no hay ninguna prueba de conducta intencionada, que esto, en el mejor de los casos, es un homicidio involuntario, un caso de muerte accidental", dijo sobre la negativa del gran jurado a acusar a DeLao de un cargo de asesinato en el caso.

El abogado de Sánchez no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de NBC News el jueves.

Quackenbush dijo que su cliente admitió haber atropellado a su novia, pero que fue por accidente.

"Ella se había bajado del auto extremadamente intoxicada en su casa, donde mi cliente la llevaba, y él se estaba alejando de una manera muy normal, y ella estaba en la parte trasera del auto, y él no lo sabía, y ella fue atropellada y murió accidentalmente", dijo.

DeLao había sido puesto en libertad en octubre bajo fianza de $250,000, según consta en los registros. Bajo sus condiciones de fianza no puede consumir alcohol, drogas, no puede salir de los condados de Potter, Randall o Armstrong, debe entregar pasaportes, tener un dispositivo instalado en su vehículo que utiliza "un mecanismo de análisis de la respiración pulmonar profunda" y debe llevar un dispositivo de localización GPS.

Quackenbush dijo que DeLao, a quien describió como un veterano licenciado con honores que sirvió seis años en el Cuerpo de Marines sin antecedentes penales, tiene la intención de luchar contra el cargo de homicidio involuntario.

Esta nota fue publicada originalmente por Marlene Lenthang para NBC News. Para ver más de NBC News, haz clic aquí.