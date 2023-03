Spring Break en El Paso: campamentos y actividades para estas vacaciones

EL PASO, TX – Esta siguiente semana inician las vacaciones de primavera, y aquí en El Paso diversas organizaciones ofrecen desde campamentos hasta actividades entre semana.

Y es que, de acuerdo con un estudio la vida familiar está cambiando, al igual que el papel que desempeñan las madres y los padres en el trabajo y en el hogar.

A medida que más madres ingresaron a la fuerza laboral de los EE. UU. en las últimas décadas, la proporción de hogares con dos padres en los que ambos padres trabajan a tiempo completo ahora es del 46 %, frente al 31 % en 1970.

Al mismo tiempo, la proporción con un padre que trabaja tiempo completo y madre que no trabaja fuera del hogar ha disminuido considerablemente; El 26% de los hogares con dos padres en la actualidad se ajustan a esta descripción, en comparación con el 46% en 1970, según un análisis del Pew Research Center de los datos de la Encuesta de Población Actual.

Si está trabajando esta primavera, es posible que necesites algunas ideas para mantener a los niños entretenidos y seguros durante las vacaciones escolares.

Aunado a la información aquí presentada, no esperes a inscribir a tus hijos, ya que algunos campamentos tienen espacio limitado.

El Museo de Arte de El Paso ofrece una variedad de clases de arte para niños del 13 al 17 de marzo. Los temas incluyen cerámica, técnicas mixtas y joyería de arcilla. Puedes consultar las distintas clases en el sitio web del museo, dando clic aquí.

El Museo de Arqueología de El Paso tendrá su Campamento Natural del Desierto Chihuahuense del 7 al 11 de marzo. El campamento está diseñado para niños de 7 a 12 años y se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. de martes a viernes, además de una excursión el sábado a la Unidad Tom Mays del Parque Estatal Franklin Mountains. Los niños aprenderán cómo las personas prehistóricas interactuaban con el medio ambiente que los rodeaba y plantarán un jardín de 3 hermanas con el personal. El espacio es limitado. Para tarifas e inscripción, puede llamar al 915-212-3272.

El Instituto Culinario de Texas tendrá una clase de cocina durante las vacaciones de primavera desde las 9 a. m. hasta el mediodía del 6 al 10 de marzo. Los niños aprenderán a preparar una variedad de platillos. El campamento es para edades de 7 a 17 años y costará $300. Para más información: www.txculinary.com

Top Golf El Paso ofrecerá un campamento de vacaciones de primavera de tres días para niños de 6 a 12 años, del 6 al 8 de marzo y del 13 al 15 de marzo. Detalles en este enlace.

El equipo de futbol soccer de los Locomotives de El Paso tendrá un campamento especial para todos los amantes del deporte. Cada campista recibirá: camiseta del campamento, instrucción y juegos de calidad, impartidos por entrenadores profesionales de alta calidad para cada sesión, una entrada GRATUITA para un partido, una aparición de un jugador al final del campamento. Para más información, puedes dar clic aquí.

Campamento de golf First Tee. Este campamento de golf todo incluido es para aquellos participantes que son nuevos o regresan al First Tee. Se llevará a cabo durante dos semanas esta primavera. La semana 1 es del 6 al 9 de marzo y la semana 2 es del 13 al 16 de marzo de 10:00 am a 12:30 pm y se lleva a cabo en el campo de golf Ascarate. Mas información aquí.

Campamentos de primavera Mini Miner Mania. Los programas y campamentos juveniles de UTEP son una opción emocionante para niños y niñas, brindan un entorno estimulante que combina emoción, educación y autodescubrimiento. Tal vez le gustaría que su hijo aprenda una nueva habilidad o que lo estimulen durante las vacaciones de primavera. Si es así, estas podrían ser excelentes opciones para su familia. Todos los detalles en este enlace.