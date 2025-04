Arrestan a oficial de policía estatal de Nuevo México por robo

Las Cruces, NM. – La Policía Estatal de Nuevo México (NMSP) informó que arrestó a uno de sus propios elementos por robo.

Según las autoridades, el 13 de marzo de 2025, agentes de la Oficina de Investigaciones de la NMSP iniciaron una investigación por un robo que ocurrido en la oficina de la Guardia Nacional del Ejercito de Nuevo México ubicada en 249 North Armory Road en Las Cruces.

Tras la investigación, los agentes descubrieron que Santiago Pacheco, oficial de la NMSP y sargento de la Guardia Nacional, y otro soldado estuvieron presentes durante el inventario de artículos sensibles, en los meses de entrenamiento de febrero y marzo de 2025, de donde supuestamente tomaron tres pares de gafas de visión nocturna.

Pacheco fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Doña Ana y se le concedió una licencia administrativa estándar de la NMSP.

“Estoy sumamente consternado por el arresto de uno de nuestros oficiales”, declaró el jefe de la Policía Estatal de Nuevo México, Troy Weisler. “Como miembros de la Policía Estatal de Nuevo México, estamos sujetos a los más altos estándares de responsabilidad. Quienes no los cumplan no pertenecen a esta agencia. Sus acciones son inaceptables y no reflejan la integridad, la dedicación y el honor que demuestran a diario los hombres y mujeres de esta agencia. Mantenemos nuestro compromiso de ser un departamento que exige a nuestros oficiales los más altos estándares de responsabilidad, incluso si eso implica arrestar a uno de los nuestros”.