Accidente que involucró motociclistas deja a 2 personas gravemente heridas

El Paso, TX. - Dos personas resultaron gravemente heridas después de un accidente en motocicleta la madrugada del lunes 3 de marzo, en el centro de El Paso.

La Policía de El Paso informó que el accidente ocurrió poco antes de la 1:00 a.m. en la rampa de la U.S. 54 Sur con rumbo a la I-10 Oeste. Todos los carriles estuvieron cerrados durante varias horas, sin embargo, fueron abiertos alrededor de las 6:00 a.m. del lunes.

La policía dijo que una mujer resultó gravemente herida en el accidente, mientras que el Departamento de Bomberos de El Paso confirmó que otra persona fue transportada con heridas graves.