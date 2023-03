Soldados y civiles huyen de ciudad ucraniana ante los ataques de las tropas rusas

KHROMOVE, Ucrania — La presión aumentó el sábado sobre las tropas ucranianas y los civiles atrincherados en Bakhmut, mientras las fuerzas de Kiev trataban de ayudar a los residentes a huir de la asediada ciudad oriental en medio de lo que los analistas occidentales dicen que pueden ser preparativos para una retirada ucraniana.

La captura de Bakhmut no solo les daría a los combatientes rusos una rara ventaja en el campo de batalla después de meses de reveses, sino que podría romper las líneas de suministro de Ucrania y permitir que las fuerzas del Kremlin presionen hacia otros bastiones ucranianos en la región oriental de Donetsk.

Una mujer murió y dos hombres resultaron gravemente heridos por los cañoneos el sábado cuando intentaban cruzar un puente improvisado para salir de Bakhmut, según las tropas ucranianas que los ayudaban.

BAKHMUT SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE DONETSK

Un representante del ejército ucraniano que pidió no ser identificado por razones operativas dijo a The Associated Press que ahora era demasiado peligroso para los civiles salir de la ciudad en vehículos y que la gente tenía que huir a pie.

Bakhmut ha sido desde hace meses un objetivo clave de la ofensiva oriental de Moscú, con tropas rusas —incluidas grandes fuerzas del contratista militar ruso privado Grupo Wagner—, acercándose cada vez más al bastión oriental clave para Kiev.

Un equipo de la AP cerca de Bakhmut vio el sábado un puente de pontones instalado por soldados ucranianos para ayudar a los pocos residentes que quedan en la ciudad a llegar al pueblo cercano de Khromove. Más tarde, vieron al menos cinco casas en llamas como resultado de los ataques en Khromove.

Las unidades ucranianas destruyeron en las últimas 36 horas dos puentes clave en las afueras de Bakhmut, entre ellos uno que lo conecta con la ciudad cercana de Chasiv Yar a lo largo de la última ruta de reabastecimiento ucraniana restante, según funcionarios de inteligencia militar de Reino Unido y otros analistas occidentales.

El ministerio de Defensa británico dijo en la última de sus actualizaciones periódicas de Twitter que la destrucción de los puentes se produjo cuando los combatientes rusos avanzaron más en los suburbios del norte de Bakhmut, aumentando la presión sobre sus defensores ucranianos.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, evaluó el viernes por la noche que las acciones de Kiev pueden apuntar a una inminente retirada de Ucrania de partes de la ciudad.

Dijo que las tropas ucranianas pueden “realizar una retirada limitada y controlada de secciones particularmente difíciles del este de Bakhmut”, mientras buscan inhibir el movimiento ruso allí y limitar las rutas de salida hacia el oeste.