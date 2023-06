Histórico testimonio en corte: príncipe Harry acusa a ciertos tabloides de técnicas ilegales

LONDRES— El príncipe Harry ocupó el martes el espacio para testigos en una sala judicial y juró decir la verdad en su testimonio contra la compañía editora de un tabloide al que acusa de escuchas telefónicas y otras formas de espionaje ilegal.

Tras pasar ante docenas de fotógrafos y cámaras de televisión en la entrada de la corte, Harry sostuvo la Biblia en una mano para jurar en la Corte Superior de Londres, donde había demandado al editor del Daily Mirror.

Harry acusa a la compañía de emplear técnicas ilegales “a escala industrial” para conseguir exclusivas. Estaba previsto que recibiera preguntas de un abogado de la defensa de Mirror Group Newspapers, que niega los cargos.

Vestido con un traje y corbata oscura, Harry dijo al abogado de Mirror Group, Andrew Green, que encontró “hostilidad de la prensa desde que nací”. El príncipe acusó a los tabloides de jugar “un papel destructivo” en su infancia y juventud.

Casi desde el principio, Harry tuvo que reconocer que no recordaba cuáles eran los artículos en particular que motivaban su demanda. Green le preguntó cómo era posible que le causaran semejante angustia si no recordaba haberlos leído en ese momento.

“No es un artículo en particular, son todos los artículos”, dijo. “Cada uno de ellos me ha causado angustia”.

Green le pidió que mostrara las pruebas que tenía de pirateo de teléfonos en determinados artículos, y Harry respondió que debería hacerle esa pregunta al periodista que los escribió. Dijo varias veces que la manera como se obtuvo la información era alta o increíblemente sospechosa.

Preguntado cómo era posible que los reporteros hackearan su teléfono para un artículo sobre su cumpleaños número 12 cuando él reconoció que no tenía teléfono celular en esa época, insinuó que habrían pirateado el teléfono de su madre, la princesa Diana.

“Eso es especulación suya”, dijo Green.

En el mismo artículo, Green señaló que la referencia a que el divorcio de sus padres lo había alterado era una obviedad.

“Como a casi todos los niños, creo, sí”, dijo Harry. Pero añadió que no era legítimo publicar semejante información y que “los métodos con que se obtuvo parecen increíblemente sospechosos”.

´Green respondió que su madre ya había revelado a la prensa las dificultades que enfrentaban sus hijos después del divorcio.

El hijo de 38 años del rey Carlos III era el primer miembro de la realeza británica desde el siglo XIX que se sentaba en la banca de testigos de una corte. Un antepasado, el futuro rey Eduardo VII, compareció como testigo en un juicio sobre un escándalo de juego en 1891.

El príncipe ha convertido en su misión exigir responsabilidades a la prensa británica, por lo que considera una persecución contra él y su familia.

El abogado del príncipe, David Sherborne, presentó el caso el lunes y afirmó que desde la infancia de Harry, los periódicos británicos emplearon escuchas y subterfugio para conseguir fragmentos de información que pudieran convertir en exclusivas de primera plana.

Los artículos sobre Harry suponían grandes ventas para los periódicos, indicó el abogado, y en el periodo cubierto en el caso -de 1996 a 2011- se publicaron unas 2,500 piezas que cubrían todos los aspectos de su vida, desde heridas sufridas en la escuela a su experimentación con marihuana y cocaína, así como los altibajos de sus relaciones sentimentales.

“Nada era sacrosanto o estaba fuera de los límites” para los tabloides, indicó Sherborne.

El pirateo de celulares de celebridades, en el que se adivinaban o utilizaban códigos de seguridad por defecto para escuchar los mensajes de voz, era una práctica generalizada en los tabloides británicos en el principio del siglo XXI. Eso llevó a una crisis existencial del sector cuando se supo en 2011 que News of the World había pirateado el teléfono de una niña asesinada de 13 años. El propietario, Rupert Murdoch, cerró el periódico y varios de sus ejecutivos enfrentaron juicios penales.

Mirror Group ha pagado más de $125 millones para resolver cientos de denuncias sobre información obtenida de forma ilegal, y en 2015 publicó una disculpa a las víctimas de las escuchas telefónicas.

Sin embargo, el diario niega o no ha admitido ninguna de las acusaciones de Harry, que se refieren a 33 artículos publicados.

Green, dijo que “simplemente no hay pruebas que puedan respaldar la conclusión de que el duque de Sussex fue hackeado, mucho menos de forma habitual”.

Green dijo que tenía previsto interrogar al príncipe durante un día y medio.