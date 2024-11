“Estas pandillas son más poderosas que la policía”, crisis política en Haití

PUERTO PRÍNCIPE, Haití — Multitudes de residentes huyeron de un enfrentamiento continuo este jueves entre miembros de pandillas y la policía en uno de los pocos barrios de la capital de Haití que aún no había sido completamente tomado por las pandillas, mientras la violencia estallaba en medio de la agitación política.

Familias empacaban frenéticamente colchones y muebles en autos y llevaban sus pertenencias sobre sus cabezas mientras abandonaban el barrio de Solino, uno de los pocos lugares en Puerto Príncipe donde una coalición de pandillas, llamada Viv Ansanm, y la policía estaban atrapados en un violento tiroteo durante los últimos días.

“Apenas logramos salir”, dijo Jean-Jean Pierre, de 52 años, quien llevaba a su hijo en brazos mientras huía del barrio con multitudes de personas. “He vivido aquí 40 años de mi vida y nunca había visto algo tan malo”.

La violencia ha explotado en la capital desde el domingo cuando el consejo transitorio de Haití creado para restaurar el orden democrático despidió al primer ministro interino en medio de luchas políticas internas. La nación caribeña no ha celebrado elecciones desde 2016, en gran parte debido a la violencia de las pandillas.

Pandillas como la coalición Viv Ansanm a menudo aprovechan momentos de caos político para hacer intentos por tomar el poder como el que se ha visto en Solino en los últimos días.

Las pandillas también cerraron en gran medida el principal aeropuerto del país disparando a varios aviones, hiriendo a una azafata el lunes. Las Naciones Unidas dijeron que documentaron 20 enfrentamientos armados en Puerto Príncipe en solo un día. La ONU estima que las pandillas controlan el 85% de la ciudad.

Una misión respaldada por la ONU liderada por la policía de Kenia enviada para someter a las pandillas no ha podido calmar la violencia.

Pierre, el padre que huía, dijo que no ha visto ninguna presencia de la misión respaldada por la ONU en su barrio, y que él y su familia no saben a dónde irán. Otros residentes dijeron que los miembros de las pandillas los habían obligado a abandonar sus hogares y quemaron sus pertenencias.

“Estas pandillas son más poderosas que la policía”, dijo Pierre.

El primer ministro de Haití anunció que renunciará al cargo una vez se haya formado un consejo de transición en el país.

El nuevo primer ministro interino del país, Alix Didier Fils-Aimé, ha estado en gran parte en silencio sobre la violencia desde que asumió el cargo el lunes, pero el miércoles emitió un comunicado condenando los tiroteos a los aviones. Su oficina dijo que ordenó a la policía recuperar el control del aeropuerto y las áreas cercanas.

Mientras tanto, videos en redes sociales han mostrado humo elevándose desde el área de Solino, mientras los disparos han resonado desde las calles del barrio en los últimos días.

Aunque no estaba inmediatamente claro cuántas personas estaban huyendo de la violencia en Solino, parecía que gran parte del barrio se estaba vaciando.

Los residentes dijeron que los miembros de las pandillas habían matado a un oficial de policía que era conocido como un líder comunitario que luchaba contra las pandillas. Ese asesinato también fue reportado por medios locales, aunque The Associated Press no pudo confirmar la muerte con las autoridades.

En octubre, la misma coalición de pandillas hizo un empuje violento similar en el barrio de Solino, incendiando hogares y dejando a muchos huyendo con todo lo que podían llevar o llamando a estaciones de radio para pedir ayuda.

