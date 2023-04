Inusual ciclón sacude a Australia con vientos de más de 132 millas

SÍDNEY, Australia - El ciclón Ilsa golpeó la costa noroccidental de Australia con vientos de unas 132 millas (213 kilómetros) por hora tras alcanzar la máxima intensidad (categoría cinco), causando algunos daños materiales, y perdió este viernes fuerza en su avance hacia el interior del país, informaron fuentes oficiales.

"Ilsa, (actualmente) de categoría 3, se está debilitando a medida que avanza hacia el interior después de cruzar la costa entre De Grey y Pardoo Roadhouse (a más de 75 millas, 120 kilómetros, de la ciudad portuaria de Port Headland) como un sistema de categoría 5 alrededor de la medianoche de ayer (hora local)", informó hoy la Oficina de Meteorología en su portal.

Las autoridades australianas informaron de que los centros urbanos como Port Headland, con unos 4,250 habitantes, no han sufrido un impacto considerable a raíz del paso de Ilsa, aunque el emblemático restaurante de carretera Pardoo notificó en las redes sociales que su local ha sufrido "grandes daños".

No obstante, "no hay noticias de heridos y, por lo que sabemos, las infraestructuras críticas no han sufrido daños, incluida la electricidad", dijo hoy el superintendente jefe del Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia de la región de Australia Occidental, Peter Sutton, a la cadena pública australiana ABC.

Mientras los habitantes de la costa noroccidental australiana salen hoy de sus refugios para evaluar los daños y realizar las tareas de limpieza, el ciclón avanza hacia el interior -acarreando fuertes vientos e intensas lluvias- por varias comunidades aborígenes de la remota zona de Pilbara.

La Oficina de Meteorología de Australia Occidental ha pronosticado esta noche Isla se debilitará nuevamente "por debajo de la intensidad de ciclón tropical".

Las autoridades australianas activaron el miércoles la alerta amarilla en el noroeste del país, donde en 2007 el ciclón George, de categoría cinco, golpeó precisamente Port Hedland.

Los ciclones tan poderosos no son comunes en Australia, si bien cada cierto tiempo alguno golpea el norte del país oceánico, como el ciclón Yasi, de categoría cinco, que arrasó el estado nororiental de Queensland en febrero de 2011, y dejó un muerto y cuantiosos daños.

