Emmanuel Macron presuntamente recibe bofetada de su esposa; alega que “estaban jugando”

PARÍS — Solo estaban jugando.

Esa fue la explicación del presidente francés Emmanuel Macron el lunes sobre el video que parecía mostrar a su esposa Brigitte dándole un manotazo en la cara antes de que ambos desembarcaran del avión para comenzar una gira por el sudeste asiático este fin de semana.

El momento rápidamente fue noticia en Francia, con los medios tratando de descifrar la interacción que las cámaras captaron cuando recién se abría la puerta del avión. En una historia en su sitio web, el diario Le Parisien tituló: “¿Bofetada o 'riña'? Las imágenes de Emmanuel y Brigitte Macron desembarcando en Vietnam generan muchos comentarios”.

Más tarde, Macron dijo a los periodistas que la pareja —casados desde 2007 después de conocerse en la secundaria donde él estudiaba y ella era profesora— nada más estaban jugando.

"Estábamos discutiendo, más bien, bromeando con mi esposa", dijo, agregando que el incidente se estaba exagerando hasta convertirse en “una especie de catástrofe geo-planetaria”.

En un video tomado por The Associated Press cuando los Macron llegaron a Hanói, Vietnam, el domingo, se puede ver a un hombre uniformado abriendo la puerta del avión y al fondo se ve al presidente de pie, vestido con un traje y hablando con alguien que no era visible.

Sólo se alcanzan a ver dos brazos con mangas rojas, estirándose y empujando a Macron, una mano cubre su boca y parte de su nariz y la otra su mandíbula. El líder francés retrocede, moviendo la cabeza. Luego, aparentemente al darse cuenta de que estaba siendo grabado, sonríe y saluda con la mano.

En imágenes posteriores, Macron y su esposa, vestida con una chaqueta roja, aparecen en la parte superior de las escaleras. Él le ofrece el brazo, pero ella no lo toma. Bajan las escaleras alfombradas uno al lado del otro.

El líder francés argumentó que las imágenes y la reacción a ellas ofrecían una advertencia sobre la desinformación en la era de las redes sociales.

Dijo que en las últimas semanas, otros videos se habían utilizado para circular historias inventadas de que había consumido cocaína con los líderes de Gran Bretaña y Alemania —cuando, de hecho, dijo que solo había recogido un pañuelo— y que había tenido un encuentro de fuerza con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cuando en realidad se habían dado la mano y las estaban sosteniendo.

La imagen circuló rápidamente en las redes sociales y muestra cómo Macron se acerca a una valla a saludar a la gente que lo esperaba en la calle. Al darle la mano a un hombre, éste le da un golpe con la otra.

"Todos necesitan calmarse", dijo.

Su oficina también minimizó la interacción.

"Fue un momento en el que el presidente y su esposa se estaban relajando, jugueteando, una última vez antes del inicio del viaje. Es un momento de complicidad. Fue todo lo que se necesitó para dar munición a los teóricos de la conspiración", comunicó su oficina.

Brigitte Macron era Brigitte Auzière, una mujer casada, con tres hijos, cuando se conocieron en la escuela secundaria donde él estudiaba. Como profesora, supervisaba el club de teatro donde Emmanuel Macron, amante de la literatura, era miembro.

Él se mudó a París para su último año de secundaria, pero prometió casarse con Brigitte. Ella luego se mudó a la capital francesa para unirse a él y se divorció antes de que finalmente se casaran.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.