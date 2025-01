Líder opositor venezolano reconocido por EEUU como vencedor electoral emprende gira internacional

El excandidato opositor venezolano Edmundo González, quien reclama ser ganador de las elecciones ante Nicolás Maduro y es reconocido por algunos países como legítimo presidente electo de Venezuela, inició una gira internacional que lo llevará a Estados Unidos antes de la toma de posesión del nuevo mandatario en la nación sudamericana.

El líder de la oposición regresó el fin de semana a América Latina desde su exilio en Madrid para reunirse el sábado con el presidente de Argentina, Javier Milei, en lo que llama una gira por varios países aliados de la región a tan solo unos días antes de la toma de posesión.

González dijo en conferencia de prensa que volará la noche del sábado a Estados Unidos —que lo reconoce como el vencedor en los comicios del 28 de julio— luego de visitar Argentina y Uruguay. La gira también incluye a Panamá y República Dominicana.

Aunque aclaró que su agenda en Estados Unidos aún está en definición, González adelantó que “contempla reuniones con los líderes políticos representados en el congreso. También tenemos previsto una conversación con el presidente (Joe) Biden y esperamos definiciones con respecto a las nuevas autoridades, que todavía no están definidas”.

El viernes 10 de enero está previsto que el nuevo presidente venezolano asuma su cargo y arranque un nuevo mandato en el país. González, contra quien pesa una orden de detención, prometió volver a Venezuela para ese día.

En las elecciones del año pasado, que fueron ampliamente cuestionadas por falta de transparencia y de verificación independientes, Maduro fue proclamado ganador por la autoridad electoral sin que se hayan difundido hasta ahora —más de cinco meses después— las actas de resultados.

La oposición, por su parte, también reclamó para sí la victoria electoral presentando más de un 80% de las actas de votación que daban una ventaja de 2 a 1 a González frente a Maduro, quien buscaba la reelección para un tercer mandato. Países como Estados Unidos se han referido a él como presidente electo y han cuestionado la victoria de Maduro sin difundir los resultados.

El excandidato opositor, exiliado en Madrid desde agosto ante la investigación que le abrió la fiscalía tras las elecciones, apareció públicamente en Buenos Aires el sábado frente a cientos de seguidores luego de un encuentro en la Casa Rosada con Milei.

“Por cualquier medio que sea voy a estar allá”, reafirmó González Urrutia a periodistas a las puertas de la cancillería después de reunirse con Milei en la Casa Rosada y salir al tradicional balcón para saludar a los seguidores, que coreaban “libertad, libertad”. “Estamos muy complacidos por el recibimiento que hemos tenidos, la compañía de los venezolanos y de muchos otros que han estado estas horas aquí en Buenos Aires con nosotros, expresándonos su solidaridad y que están comprometidos en esta lucha”, añadió.

Sin embargo, se desconoce por el momento cuándo o cómo entraría al país el líder opositor de 75 años de edad.

En un comunicado emitido posteriormente por la Presidencia argentina, Milei ratificó que “la Argentina no será cómplice del silencio frente a las injusticias y los atropellos del régimen de Maduro”.

“Nuestra postura es clara: libertad, justicia y democracia para todos los venezolanos”, enfatizó el mandatario, quien subrayó la necesidad de fortalecer la colaboración regional para construir una Latinoamérica próspera y libre de cualquier tipo de gobierno “de dudosa calidad democrática”.

Una de las que llegó temprano hasta la sede de la casa de gobierno fue Janet Ávila, una venezolana de 51 años de edad y que desde hace dos años vive en Argentina. Manifestó a la Associated Press que desea regresar a su país adonde está su casa y su familia.

“Yo quiero mi casa, todos merecemos nuestra familia, todos merecemos escoger, estar con nuestras familias", expresó. "Necesitamos estar con nuestras familias ya, estoy agradecida de todos los países que me han recibido, estoy agradecida de Argentina, han sido hermosos, pero yo quiero mi casa, quiero mi familia”.

La mujer, docente de profesión, se mostró esperanzada y resaltó la importancia del apoyo internacional que el opositor González recoge en esta gira por Latinoamérica por los millones de venezolanos que están fuera del país y no pudieron votar en las presidenciales de julio.

Keishmer García, un licenciado en administración de empresas de 32 años, vestía una camiseta con una foto tomada el 29 de julio, un día después de las elecciones, que muestra a un manifestante destruyendo una estatua del fallecido líder venezolano Hugo Chávez, mentor de Maduro.

“Es una situación inédita, nunca había estado tan debilitado el gobierno en la dictadura venezolana y, en este momento, lo que se necesita es que se articulen todas las cosas que se tienen que articular para que suceda lo que todo el mundo quiere que es que caiga la dictadura", manifestó García, quien reside desde hace nueve años en Argentina. "No es fácil, no va a pasar como un milagro, no va a pasar como un día para otro, pero nunca se había estado tan cerca”.

La policía venezolana ofreció el jueves una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la detención del excandidato opositor.

El encuentro entre González y Milei, uno de los primeros mandatarios en la región en mostrar su apoyo al opositor tras las elecciones, ocurre en un momento de tensas relaciones entre Venezuela y Argentina por la detención de un gendarme argentino al que Caracas acusa de participar en presuntos actos terroristas.

Poco antes de verse con el presidente argentino, el excandidato venezolano envió un mensaje a través de la cuenta de su comando de campaña en X en el que mencionó que le preocupa la situación de los “presos políticos” y de los asilados en la embajada argentina en Caracas, un tema del que conversaría con Milei y que también ha generado fricciones entre los dos países.