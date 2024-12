Resurrección de Notre Dame: ¿Cómo fue la reconstrucción de la icónica catedral?

PARÍS — Al día siguiente del incendio que arrasó con la Catedral de Notre Dame el 15 de abril de 2019, Philippe Villeneuve entró desolado en los restos de su catedral. El humo saturaba el aire primaveral, la aguja yacía entre escombros y vigas carbonizadas llenaban la nave.

“Habíamos perdido el armazón, el techo, la aguja y tres secciones de la bóveda”, dijo Villeneuve, su arquitecto jefe desde 2013.

Sin embargo, apenas unas horas antes, el presidente Emmanuel Macron había emitido un decreto extraordinario: Notre Dame resurgiría —en solo cinco años.

“Había un solo problema”, dijo Villeneuve en una entrevista con The Associated Press, “el plazo”.

Parecía imposible. Sin embargo, cuando Villeneuve caminaba entre los escombros y en medio de dudas, fue sorprendido. Aunque era aterrador ver los restos carbonizados del tesoro gótico de 861 años, surgió un rayo de esperanza.

“Todas las vidrieras se salvaron, el gran órgano, los muebles, las pinturas —todo estaba intacto”, se dio cuenta. “Era factible”.

Una restauración histórica

El decreto de Macron se convirtió en la fuerza impulsora detrás de la restauración más ambiciosa en la historia moderna de Francia. El anuncio de restaurar un edificio que tardó casi 200 años en construirse en solo cinco años generó un apoyo global sin precedentes, con donaciones que rápidamente se acercaron a los 1.000 millones de dólares.

Sin embargo, otros obstáculos surgieron en oleadas. Primero, las secuelas inmediatas del incendio provocaron una crisis de contaminación por plomo que detuvo el trabajo durante un mes y reveló al mundo los peligros del polvo de plomo. Luego llegó la pandemia, obligando a los trabajadores a abandonar el sitio. El clima también parecía conspirar, con fuertes lluvias que retrasaron la eliminación de los andamios quemados que se habían fusionado en un esqueleto recordatorio del desastre.

Pero Villeneuve persistió, trabajando con su equipo en lo que llamó el “sitio de construcción presidencial” para redefinir lo que era posible bajo condiciones extraordinarias. Abogó por que la fecha final de reapertura se retrasara de abril de este año para alinearse con el 8 de diciembre —un día santo católico que celebra la concepción de María sin pecado—, una elección simbólica que se sentía tanto alcanzable como sagrada.

Su irreverente sentido del humor —entregado entre improperios y con una sonrisa infantil que desmiente sus 61 años y su cabello plateado— parece haberlo llevado a través de los implacables cinco años de trabajo.

Pero a medida que se acerca la reapertura, Villeneuve confesó su ansiedad persistente.

“No estoy tranquilo, para nada. Estoy completamente estresado”, dijo. “Esto no se trataba sólo de restaurar un edificio. Se trataba de restaurar el corazón de Francia”.

Más hermosa que nunca

Hubo aspectos positivos. El incendio dejó cicatrices en la catedral pero también reveló su brillantez oculta —con muchos que vislumbraron los interiores restaurados la semana pasada diciendo que son más majestuosos que antes de la catástrofe.

“Es horrible decirlo (del incendio), pero no hay mal que por bien no venga”, dijo Villeneuve, sonriendo. “La piedra es luminosa ahora. Casi brilla”.

El intenso calor y los escombros caídos dejaron una película de polvo tóxico de plomo, requiriendo una limpieza meticulosa de cada superficie. Esculturas, paredes y tubos del órgano fueron meticulosamente despojados de suciedad y hollín, exponiendo un brillo no visto durante siglos.

Paseando por las vigas de madera medievales del armazón reconstruido, tan complicado que se conoce como el “bosque”, o bajo la aguja recién restaurada, Villeneuve sintió que el trabajo era tan impecable que parecía como si el incendio nunca hubiera ocurrido, señaló.

“Eso es un éxito”, afirmó Villeneuve. “Si puedo hacer que (los visitantes de la catedral) duden de que hubo un incendio, entonces he borrado el horror”.

Devoción grabada

Mientras su restauración se adhería fielmente a los diseños históricos de Eugène Viollet-le-Duc, Villeneuve encontró una manera profundamente personal de marcar su conexión con Notre Dame.

Sabía que no podía dejar su nombre grabado en la piedra, así que eligió hacerse un tatuaje largo y audaz que recorre su antebrazo, llamándose a sí mismo “Rock and Roll” por ello.

Representa la aguja original de Viollet-le-Duc —la que se derrumbó en el incendio—, no la versión recién restaurada coronada con el fénix dorado en forma de gallo.

Complementándolo hay otro tatuaje sobre su pecho, inspirado en las vidrieras de la catedral, formando un diseño de rosario.

“Esto no se trataba de mí”, dijo, “pero he dejado mi marca a mi manera”.

La aguja del siglo XIX de Viollet-le-Duc, una recreación meticulosa de una estética medieval, sigue siendo el corazón de la restauración.

“Él fue un genio”, dijo Villeneuve del arquitecto. “Mi papel era asegurar que esa visión perdurara”.

Misterio persistente del incendio

Mientras la restauración de Notre Dame ha avanzado con una precisión notable, una pregunta aún pesa sobre Villeneuve: la causa del incendio, una frustrante investigación sobre uno de los mayores misterios en Francia en la memoria reciente. A pesar de los extensos esfuerzos, dinero e interés, las autoridades aún no han identificado el origen del incendio. Las teorías iniciales sugerían un cortocircuito eléctrico, posiblemente vinculado a trabajos de renovación en curso, pero no se ha establecido una causa definitiva.

La incertidumbre persistente todavía preocupa a Villeneuve mientras la catedral se acerca a su reapertura. Es personal, especialmente porque él estaba a cargo cuando estalló el incendio.

“Es algo que te persigue. No la responsabilidad del incendio —sé muy bien que no tengo responsabilidad personal por ello”, añadió. “Al menos, eso creo”.

“Pero me molesta no saber”, sostuvo.

En el resurgimiento del desastre, se han aprendido lecciones y se han tomado medidas para asegurar la protección de Notre Dame en el futuro. Villeneuve y su equipo han instalado sistemas de seguridad contra incendios de última generación en la catedral para prevenir una catástrofe similar. El ático, ahora dividido en tres compartimentos contra incendios —coro, transepto y nave— cuenta con cámaras térmicas avanzadas, detectores de humo y un revolucionario sistema de rociadores de agua. A diferencia de los rociadores tradicionales, este sistema libera una fina niebla de gotas de agua diseñadas para extinguir las llamas mientras minimiza el daño a la frágil madera y piedra.

“La niebla satura el aire, reduciendo los niveles de oxígeno para sofocar incendios sin dañar la madera o la piedra”, explicó Villeneuve. “Estos son los sistemas de seguridad contra incendios más avanzados en cualquier catedral francesa. Tuvimos que aprender de lo ocurrido. Se lo debemos al futuro”.

Triunfo de Notre Dame

De pie en las orillas del Sena, con la aguja de la Catedral de Notre Dame alcanzando de nuevo el cielo parisino, Villeneuve se permitió un momento de orgullo tranquilo mientras recibía preguntas y cumplidos de los transeúntes —disfrutando de su nuevo estatus de “celebridad”. Para Villeneuve, el viaje —su obra de vida, poco antes de retirarse— ha sido tan personal como monumental.

“La catedral ardió, ella se derrumbó, y yo me derrumbé ese mismo día”, dijo, hablando del monumento en términos viscerales y humanos. “Poco a poco me levanté a medida que ella se levantaba. A medida que las cicatrices comenzaban a cerrarse, me sentía mejor. Ahora me siento listo para dejar el hospital”.

Sugirió que las heridas de la nación también están sanando a medida que se acerca la reapertura. Con 15 millones de visitantes esperados por año —3 millones más que antes del incendio— el trabajo de Villeneuve sigue resonando, tanto en piedra como en espíritu.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.